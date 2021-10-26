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۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۳:۴۰

ویژه استعدادهای درخشان؛

ثبت نام پذیرفته شدگان ارشد دانشگاه آزاد از فردا آغاز می شود

ثبت نام پذیرفته شدگان ارشد دانشگاه آزاد از فردا آغاز می شود

ثبت نام پذیرفته شدگان دوره بدون آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ (ویژه استعدادهای درخشان) دانشگاه آزاد اسلامی از فردا آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، پذیرفته شدگان دوره بدون آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ (ویژه استعدادهای درخشان) دانشگاه آزاد اسلامی می توانند از ساعت ۱۰ صبح فردا چهارشنبه ۵ آبان تا شنبه ۸ آبان با مراجعه به سامانه آموزشیار به آدرس edu.iau.ac.ir و مطابق جدول زمانی اعلام شده نسبت به ثبت نام خود به صورت مجازی اقدام کنند.

پذیرفته شدگان می توانند جهت اطلاع از شرایط و ضوابط ثبت نام به راهنمای ثبت نام که در سامانه این مرکز به آدرس sanjesh.iau.ir قرار گرفته ، مراجعه کنند.

لازم به ذکر است، نتایج دوره بدون آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ (ویژه استعدادهای درخشان) دانشگاه آزاد اسلامی بر روی سامانه این مرکز به نشانی www.azmoon.org قرار گرفته است.

کد مطلب 5336394
مهتاب چابوک

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