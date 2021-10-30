آغاز آموزش حضوری در دانشگاه ها با برنامه ریزی استانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، پنجاه و پنجمین اجلاس سراسری معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی با محوریت ازسرگیری آموزش حضوری به صورت مجازی و با حضور معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی صبح امروز (شنبه ۸ آبان ۱۴۰۰) برگزار شد.

علی خاکی صدیق معاون آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در این جلسه گفت: با توجه به مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا و درنظر گرفتن سلامت دانشجویان و اساتید باید در جهت آغاز آموزش حضوری دانشگاه‌ها و موسسه های آموزش عالی حرکت کنیم.

وی ضمن قدردانی از اهتمام به جاری بودن آموزش در دانشگاه‌ها در طول یک سال و هشت ماه گذشته، به از سرگیری آموزش حضوری در دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: علی‌رغم دستاوردهای آموزش الکترونیکی، جایگاه آموزش حضوری جایگاه غیرقابل انکاری است و باید به سمت آن برگردیم. البته این بازگشت باید به صورت ترکیبی باشد؛ برگشتی نوین با ترکیبی جدید.

معاون آموزشی وزیر علوم با اشاره به اینکه آغاز آموزش حضوری در دانشگاه‌ها، با توجه به امکانات و محدودیت‌های هر دانشگاه با برنامه‌ریزی استانی انجام می‌شود، گفت: اینکه دانشگاه‌های کشور آموزش ترکیبی را به چه صورتی ساماندهی و اجرا کنند به برنامه داخلی هر دانشگاه مربوط می‌شود.

وی ادامه داد: از لحاظ خوابگاهی، خدمات رفاهی و درصد دانشجویان غیربومی یک محدودیت جدی بر سر راه آموزش حضوری است، لذا با توجه به تنوع این محدودیت‌ها برنامه‌ریزی برای آغاز آموزش حضوری بر عهده دانشگاه‌هاست که باید برنامه های عملیاتی خود را ارائه کنند.

خاکی صدیق افزود: دانشگاه‌ها توانمندی‌ها و امکانات متفاوتی دارند و اینکه آموزش ترکیبی را به چه صورتی ساماندهی و اجرا کنند به برنامه داخلی هر دانشگاه مربوط می‌شود.

معاون آموزشی وزارت علوم بحث از سرگیری آموزش حضوری را یک قانون دانست و تصریح کرد: باید در جهت آغاز آموزش حضوری دانشگاه‌ها و توجه به مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا حرکت کنیم.

وی با بیان اینکه در شرایطی که تضمین سلامت دانشجویان و استادان مهیا باشد آموزش حضوری را انجام خواهیم داد، خاطرنشان کرد: دانشگاه‌ها باید این برنامه‌ریزی را سامان دهند که جهت‌گیری به سمت از سرگیری آموزش حضوری در دانشگاه‌ها باشد ولی در چارچوب برنامه‌ریزی استانی.

خاکی‌صدیق با اشاره به اینکه توجه به امتحانات حضوری پایان ترم دانشگاه‌ها امری لازم و ضروری است افزود: باید برنامه‌ریزی داشته باشیم که حداقل بخشی از امتحانات پایان ترم دانشگاه‌ها به صورت حضوری برگزار شود.

به گفته معاون آموزشی وزارت علوم، شرط لازم برای حضور استادان و دانشجویان در دانشگاه‌ها واکسینه شدن است که بنا بر گزارشات ارائه شده توسط وزارت بهداشت مشکلی از نظر واکسیناسیون نداریم و اگر کسی نخواهد واکسینه شود باید تبعات آن را بپذیرد.

وی عنوان کرد: تلاش داریم ارزیابی آموزش الکترونیکی به صورت ملی انجام شود و هم‌اکنون این مهم توسط ISC و انجمن یادگیری الکترونیکی ایران در حال انجام است. طبیعتاً پذیرش دانشجویان و مجوز آموزش‌های الکترونیکی مشروط به این ارزیابی است و این ارزیابی کمک می‌کند کیفیت آموزش الکترونیکی را افزایش دهیم.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اخلاق آموزش و اجرایی کردن نظام‌نامه اخلاق آموزش در دانشگاه‌ها گفت: برای آنکه نظام آموزشی را به سمت اخلاق‌مداری حرکت دهیم توجه به نظام‌نامه اخلاق آموزش که تصویب و به دانشگاه‌ها ارسال شده ضروری است. در این راستا بیش از ۵۰ دانشگاه کمیته اخلاق آموزش را تشکیل داده اند و همچنین ۳۰ درصد از این دانشگاه‌ها شیوه نامه اخلاق آموزش را تدوین کرده‌اند.

معاون آموزشی وزارت علوم، در خصوص رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی اظهار داشت: این امر ابتدا در حوزه معاونت آموزشی وزارت علوم انجام شد و هم اکنون توسط ISC انجام می‌شود. در اسفندماه سال جاری نیز این رتبه‌بندی انجام خواهد شد و قصد داریم این امر هر ساله صورت گیرد. یکی از مواردی که در بحث رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دارای اهمیت است مباحث اخلاق و از جمله اخلاق پژوهش است.

خاکی صدیق با بیان اینکه متاسفانه در برخی از دانشگاه‌ها و موسسه های آموزش عالی کماکان مشاهده می شود تلاش برای افزایش کمیت وجود دارد؛ افزود: این امر واضح است که یکی از عوامل موثر در حفظ کیفیت، بحث کنترل کمیت است. لذا نباید خارج از استانداردها دانشجوی کارشناسی ارشد و دکترا پذیرش و یا دوره‌ها و رشته‌های جدید راه اندازی کنیم بدون آنکه شرایط آن را داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برندهای آموزش عالی هستند و اگر کیفیت در دانشگاهها به هر دلیلی تضعیف شود بالطبع نظام آموزش عالی کشور لطمه خواهد خورد و البته کیفیت در تمام زیرنظام‌ها باید تقویت شود.