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۵ آبان ۱۴۰۰، ۹:۳۰

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

دستورالعمل رئیس دانشگاه آزاد درباره آموزش حضوری

دستورالعمل رئیس دانشگاه آزاد درباره آموزش حضوری

رئیس دانشگاه آزاد از صدور دستورالعملی خبر داد که براساس آن آموزش حضوری در این دانشگاه از شهرهای آبی آغاز می شود و سپس شهرهای زرد با اولویت دانشجویان تحصیلات تکمیلی آموزش حضوری خواهند داشت.

محمدمهدی طهرانچی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین آمار واکسیناسیون دانشجویان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در حال حاضر بین ۶۰ تا ۶۵ درصد دانشجویان واکسن دریافت کرده‌اند.

وی درباره نحوه شناسایی دانشجویانی که واکسن دریافت کرده‌اند نیز افزود: ما بر اساس کد ملی که به وزارت بهداشت ارائه کرده‌ایم، می‌دانیم چه تعداد از دانشجویان واکسینه شده و چه تعداد از دانشجویان هنوز واکسن دریافت نکرده‌اند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: از مجموع دانشجویان دکتری تخصصی حدود ۴۰ درصد یک دوز و ۵۹ درصد دو دوز را دریافت کرده‌اند. دانشجویان دکترای حرفه‌ای نیز به صورت کامل یک دوز و دو دوز واکسن را دریافت کرده‌اند چیزی که ما کسری داریم عمدتاً دانشجویان کارشناسی هستند که ۱۸ درصد هنوز واکسن دریافت نکرده‌اند. امیدواریم در فرصت باقی مانده آنها نیز واکسینه شوند.

وی درباره واکسیناسیون اساتید دانشگاه آزاد اسلامی نیز گفت: بر اساس آخرین آمار از مجموع هیأت علمی و اساتید حق التدریس دانشگاه آزاد اسلامی ۱۷ هزار و ۶۰۰ نفر از مجموع اساتید ۲ دوز و ۲۶ هزار نفر فقط دوز اول را دریافت کرده‌اند.

طهرانچی درباره آغاز آموزش حضوری از ۱۵ آبان در دانشگاه آزاد اسلامی نیز گفت: امیدواریم تعداد شهرهای قرمز زیاد نشود، آموزش حضوری در دانشگاه آزاد اول از شهرهای آبی شروع می‌شود و قرار است دستورالعملی صادر کنیم که بر اساس آن اول آموزش حضوری در شهرهای آبی شروع شود و سپس شهرهای زرد اقدام به آموزش حضوری خواهند کرد، باید این موضوع را مدیریت کنیم.

وی افزود: همچنین باید از شروع آموزش حضوری در شهرهای نارنجی و قرمز مقداری پرهیز کنیم بنابراین در مرحله اول آموزش حضوری از شهرهای آبی به صورت کامل در تمام مقاطع آغاز می‌شود و در شهرهای زرد اولویت آموزش حضوری با دانشجویان تحصیلات تکمیلی خواهد بود.

کد مطلب 5336885
زهرا سیفی

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    نظرات

    • Mohammad IR ۱۲:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
      29 4
      پاسخ
      🌹من دختر دایی ۸ سالم با اینکه ۴ نفر بودن تو کلاس کرونا گرفتن کل خانواده الان ۱ هفتس بعد میخوای ۱۰۰۰ نفر تو یک محوطه نگیرن آیا شما حالت خوشه خدایی فقط میخوام بیام جای شما ببینم از چه زاویه ای به جونا نگاه میکنی خوک یا سگ یا گاو که جونشون از حیون کمتره یا علی برادر طرز فکرتون درست کنید کرونا میره
    • شاپور کریمی AE ۱۳:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
      29 6
      پاسخ
      چه اصراریه به بازگشایی دانشگاها وقتی پیک ششم تو راهه و روزی ۲۰۰ نفر از هم وطنان دارن فوت میکنن یعنی دانشگاه از جون آدم مهم تره؟
    • IR ۱۴:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
      27 6
      پاسخ
      کاملا مخالف این طرح هستم
    • IR ۱۴:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
      29 6
      پاسخ
      خسته شدیم بسکه گفتیم مخالف حضوری هستیم ما فرزندانمان رابه استقبال خطر نمی فرستیم مارا رها کنید همان فشاراقتصادی مارابس است
    • پریسا IR ۱۴:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
      23 5
      پاسخ
      باو دانشگاههای سراسری همشون مجازین این چرا هر روز کاسه داغتر از آش میشه
    • رسول IR ۱۶:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
      17 5
      پاسخ
      دانشگاهی که این رئیسش باشه تکلیف بقیه خرده روسا مشخصه . مافیائیترین سازمان غیر انتفاعی کشور
    • سینا IR ۱۷:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
      18 4
      پاسخ
      استاد ما الان کرونا گرفته بعدشم هم وقتی شهر های آبی حضوری بشه اونوقت دیگه آبی نیست
    • فاطمه IR ۱۸:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
      12 1
      پاسخ
      دلت خوشه حاجی ...استان ما فقط ۲۰ نفر قارچ سیاه گرفتن بابا ما جونمونو دوست داریم ینی شما دوست ندارید جان دانشجو براتون مهم نیست ..۲ تا بیماری تو جامعه هی دور خودش میچرخه ما بریم دانشگاه اونم ۶۰ نفریم تو کلاس ینی جای تاسفه با این سطح فکری دولت مردا کشور ما دارن. حضوری بشه بنده انصراف میدم از دانشگاه
    • کیا IR ۱۸:۵۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
      9 1
      پاسخ
      با گسترش زیر ساخت ها مشکل اموزش غیر حضوری خیلی حل شده به نظرم باید تا حد امکان غیر حضوری بشه و فقط 2یا 3 جلسه غیر حضوری و رفع اشکال ، باید به دانشجو هایی که از شهرستان میان توجه کرد که اینها ناقل بیماری بالقوه میشند .(رنگ بندی ها ثابت نیست و هر هفته تغییر می کنه)
    • ماندم‌واکسن بزنم‌یا‌نزنم‌ IR ۱۹:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
      7 3
      پاسخ
      استادمون‌میگفت‌بالای‌۹۵‌درصدفرهیختگان‌کشور‌واکسن‌نزده‌اند‌وگفتند‌نمی‌زنیم‌واین‌واقعیت‌نداره‌که کل‌دانشجویان‌واساتید‌واکسن‌زده‌اند‌‌چه‌اصراری‌برحضوری‌بودن‌حالا‌که ۶۵‌درصد‌ترم‌تمام‌شده
    • دانشجو IR ۲۰:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
      13 1
      پاسخ
      من با اینکه واکسن زدم تا هالا دو بار کرونا گرفتم و اکنون بیماری فرست نمیده که دوز دوم را هم بزنم با اینکه سر کار همکاران و من خیلی رعایت میکنیم لطفا دست از سر ما بردارید اگه قرار باشه کسی درس بخونه چه مجازی چه حضوری خواهد خوند ربطی به مجازی نداره و استادان ما که بخدا با جان و دل درس میدن سوال میپرسن
    • RO ۲۰:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
      9 1
      پاسخ
      بسیار کار اشتباهی خواهد بود کسانی که واکسن هم زده اند دوباره گرفته اند کرونا پاییز و زمستان آنفولانزا و کرونا باهم مخلوط میشود که فاجعه است چه اصراریه اخه اکثر دانشجویان نمیان دانشگاه
    • محمدرضاصابرفیروزی IR ۲۳:۴۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
      5 1
      پاسخ
      جناب طهرانچی سلام شمایقینا دین دارید ترابه امامزاده شاه عبدالعظیم قسم دادم دستوردهیدچاه وباغ وراه غصب شده بوسیله دانشگاه مرودشت را به بنده برگردانند ظلم کافیه محمدرضاصابرفیروزی۰۹۱۷۱۲۸۰۰۳۰
    • ازاده IR ۰۲:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۶
      8 0
      پاسخ
      واقعا برای تصمیم شما متاسفم من بعنوان یک مادر هیچ وقت اجازه نمیدم با جان فرزند دانشجوم بازی کنین و با تصمیم شما باعث مرگ فرزندم شم.به خاطر همین نمیذارم کلا دانشگاه برود
    • حسینی IR ۰۹:۲۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۶
      8 0
      پاسخ
      واقعا خسته شدیم از این مدیریت های ناکارآمد و ندانم کاری ها
    • موسوی IR ۰۹:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۶
      6 0
      پاسخ
      کاش کمی جون آدم ها براشون ارزش داشت
    • IR ۱۰:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۶
      2 7
      پاسخ
      بچه ها خیلی تنبل شدند
    • IR ۱۳:۵۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۶
      9 1
      پاسخ
      کاملا مخالف هستیم شما مگه ایران زندگی نمیکنی. بسنده کردی به رسانه خودتون بیا درون مردم ببین چه خبره؟
    • IR ۱۴:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۶
      6 1
      پاسخ
      با در نظر گرفتن تمام جوانب و قیاس مزایا و معایب آموزش حضوری و غیر حضوری، قطعا و به هیچ عنوان آموزش حضوری به نفع سیستم دانشگاه آزاد، اساتید و دانشجویان این دانشگاه نمی باشد. البته در اثبات این ادعا دلایل بسیار زیادی وجود دارد.
    • IR ۱۸:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۶
      5 0
      پاسخ
      سلام حتی در کشورهای پیشرفته که همه واکسن زدهاند هنوز اموزش رو حضوری نکردند خودتون میدونید که واکسن نمیتونه جلو کرونا رو بگیره چه اصراری دارید دانشجویان نخبه دکتری کشور رو از بین ببرید به جاش بهتره جلو از بین رفتن ۲۰۰ نفر در روز را بگیرید خواهشا تجدید نظر کنید
    • علی IR ۲۲:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
      5 0
      پاسخ
      یه جوری گفتین شهرهای زرد و آبی انگار که دیگه امکان نداره قرمز شه. طبق گذشته، هر چند ماه شهرها رنگ عوض می‌کنن.

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