دستورالعمل رئیس دانشگاه آزاد درباره آموزش حضوری

محمدمهدی طهرانچی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین آمار واکسیناسیون دانشجویان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در حال حاضر بین ۶۰ تا ۶۵ درصد دانشجویان واکسن دریافت کرده‌اند.

وی درباره نحوه شناسایی دانشجویانی که واکسن دریافت کرده‌اند نیز افزود: ما بر اساس کد ملی که به وزارت بهداشت ارائه کرده‌ایم، می‌دانیم چه تعداد از دانشجویان واکسینه شده و چه تعداد از دانشجویان هنوز واکسن دریافت نکرده‌اند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: از مجموع دانشجویان دکتری تخصصی حدود ۴۰ درصد یک دوز و ۵۹ درصد دو دوز را دریافت کرده‌اند. دانشجویان دکترای حرفه‌ای نیز به صورت کامل یک دوز و دو دوز واکسن را دریافت کرده‌اند چیزی که ما کسری داریم عمدتاً دانشجویان کارشناسی هستند که ۱۸ درصد هنوز واکسن دریافت نکرده‌اند. امیدواریم در فرصت باقی مانده آنها نیز واکسینه شوند.

وی درباره واکسیناسیون اساتید دانشگاه آزاد اسلامی نیز گفت: بر اساس آخرین آمار از مجموع هیأت علمی و اساتید حق التدریس دانشگاه آزاد اسلامی ۱۷ هزار و ۶۰۰ نفر از مجموع اساتید ۲ دوز و ۲۶ هزار نفر فقط دوز اول را دریافت کرده‌اند.

طهرانچی درباره آغاز آموزش حضوری از ۱۵ آبان در دانشگاه آزاد اسلامی نیز گفت: امیدواریم تعداد شهرهای قرمز زیاد نشود، آموزش حضوری در دانشگاه آزاد اول از شهرهای آبی شروع می‌شود و قرار است دستورالعملی صادر کنیم که بر اساس آن اول آموزش حضوری در شهرهای آبی شروع شود و سپس شهرهای زرد اقدام به آموزش حضوری خواهند کرد، باید این موضوع را مدیریت کنیم.

وی افزود: همچنین باید از شروع آموزش حضوری در شهرهای نارنجی و قرمز مقداری پرهیز کنیم بنابراین در مرحله اول آموزش حضوری از شهرهای آبی به صورت کامل در تمام مقاطع آغاز می‌شود و در شهرهای زرد اولویت آموزش حضوری با دانشجویان تحصیلات تکمیلی خواهد بود.