زنگ روز قم نواخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ۲۳ ربیع‌الاول و سالروز ورود پر خیر و برکت حضرت فاطمه معصومه (س) به قم، زنگ روز قم توسط آیت الله سیدمحمد سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) نواخته شد.

در این آئین که با حضور سیدمرتضی سقائیان نژاد شهردار قم، اعضای شورای اسلامی شهر قم، مدیران کل آموزش و پرورش، اوقاف و امور خیریه، کانون پرورش فکری کودکان، دانش آموزان استثنایی برگزار شد، در یک فضای معنوی و بانشاط ضمن نواخته شدن زنگ روز قم، مسؤولان استانی بر معرفی ظرفیت‌های این شهر در قالب ویژه برنامه‌های روز قم، تاکید کردند.

اجرای گروه سرود و همخوانی به همراه تجلیل از جمعی از کودکان استثنایی توسط مسؤولان شهرداری قم با اهدای شاخه گل و هدیه از برنامه‌های دیگر این آئین بود.

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) در این آئین با اشاره به ضرورت گرامیداشت سالروز ورود حضرت معصومه (س) و روز قم، گفت: آن چیزی که قم را قم کرد؛ ورود حضرت معصومه (س) به این شهر بوده که بعد از ورود این بانوی با کرامت به این شهر تاریخ و تمدن آن با تحول همراه شده است.

سعیدی افزود: معابر، فضای عمومی، فرهنگ عفاف و حجاب، پاکیزگی و نظافت و سایر ویژگی‌های این شهر مقدس باید متناسب با خصوصیات قم باشد.

وی حدیث و سفارش امام صادق (ع) در خصوص قم را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: امام صادق (ع) فرمود که قم حرم ما اهل بیت است، حرم دارای حرمت و شرافتی است که متفاوت با منزل و خانه است.

آیت الله سعیدی ادامه داد: امام صادق (ع) فرمود که قم حرم اهل بیت است و این به معنای آن است که تمام کوچه و پس کوچه‌های قم این شرافت را دارند و باید حرمت آنها حفظ شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری یادآور شد: امام صادق (ع) قبل از تولد پدر حضرت معصومه (س) نسبت به میلاد حضرت فاطمه معصومه (س) مژده داد و در یک سفارش عاطفی بر شیعیان نیز بر زیارت قبر وی تاکید کرد و اجر آن را نیز بهشت الهی دانست.

لازم به ذکر است مطابق مصوبه سال ۹۷ شورای فرهنگ عمومی قم، بیست‌وسوم ربیع‌الاول سالروز ورود حضرت معصومه (س) به قم به عنوان روز قم نامگذاری شده است‌.