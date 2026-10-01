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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۸

جزئیات اجرای طرح پسماند آستانه‌اشرفیه در حال بررسی است

جزئیات اجرای طرح پسماند آستانه‌اشرفیه در حال بررسی است

آستانه‌اشرفیه- شهردار آستانه‌اشرفیه از بررسی مشخصات تجهیزات، زمین مورد نیاز و زیرساخت‌های طرح مدیریت پسماند خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم مقدمات اجرای پروژه در کوتاه‌ترین زمان فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی کیا عصر پنج شنبه در نشست پنج شنبه های پسماندی با اشاره به دریافت پیشنهاد پیمانکار برای اجرای طرح پسماند شهرستان اظهار کرد: جلسات اولیه برای بررسی پیشنهاد سرمایه گذار در مدیریت پسماند آغاز شده و به دلیل اهمیت موضوع، این نشست‌ها احتمالاً به صورت روزانه ادامه خواهد یافت.

شهردار آستانه اشرفیه با بیان اینکه جلسه سرمایه‌گذاری برگزار شده است، افزود: کمیته فنی و بازرگانی شهرداری نیز پیشنهاد ارائه‌شده را بررسی می‌کند تا ابعاد و جزئیات آن به دقت ارزیابی شود.

وی با اشاره به وجود تفاوت‌هایی میان پیشنهاد مکتوب پیمانکار و مذاکرات شفاهی انجام‌شده تصریح کرد: تلاش می‌کنیم دیدگاه های طرفین را به هم نزدیک کنیم. میزان سرمایه‌گذاری نیز با توجه به شرایط اقتصادی و نرخ ارز ممکن است تغییر کند.

کیا با بیان اینکه تعیین تکلیف مسائل حقوقی و حریم های مرتبط با پروژه ضروری است، گفت: از پیمانکار خواسته می‌شود مشخصات تجهیزات، ابعاد دستگاه‌ها و زمین مورد نیاز را اعلام کند تا مقدمات اجرای طرح فراهم شود.

وی تصریح کرد: تأمین زیرساخت‌های مانند برق و گاز به همکاری دستگاه‌های اجرایی نیاز دارد و تلاش می‌کنیم تعهدات پیمانکار و دستگاه‌های مسئول به صورت شفاف و مکتوب مشخص شود. امیدواریم بخش عمده طرح تا پایان هفته یا هفته آینده آماده شود.

کد مطلب 6964592

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