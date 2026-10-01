به گزارش خبرنگار مهر، علی کیا عصر پنج شنبه در نشست پنج شنبه های پسماندی با اشاره به دریافت پیشنهاد پیمانکار برای اجرای طرح پسماند شهرستان اظهار کرد: جلسات اولیه برای بررسی پیشنهاد سرمایه گذار در مدیریت پسماند آغاز شده و به دلیل اهمیت موضوع، این نشست‌ها احتمالاً به صورت روزانه ادامه خواهد یافت.

شهردار آستانه اشرفیه با بیان اینکه جلسه سرمایه‌گذاری برگزار شده است، افزود: کمیته فنی و بازرگانی شهرداری نیز پیشنهاد ارائه‌شده را بررسی می‌کند تا ابعاد و جزئیات آن به دقت ارزیابی شود.

وی با اشاره به وجود تفاوت‌هایی میان پیشنهاد مکتوب پیمانکار و مذاکرات شفاهی انجام‌شده تصریح کرد: تلاش می‌کنیم دیدگاه های طرفین را به هم نزدیک کنیم. میزان سرمایه‌گذاری نیز با توجه به شرایط اقتصادی و نرخ ارز ممکن است تغییر کند.

کیا با بیان اینکه تعیین تکلیف مسائل حقوقی و حریم های مرتبط با پروژه ضروری است، گفت: از پیمانکار خواسته می‌شود مشخصات تجهیزات، ابعاد دستگاه‌ها و زمین مورد نیاز را اعلام کند تا مقدمات اجرای طرح فراهم شود.

وی تصریح کرد: تأمین زیرساخت‌های مانند برق و گاز به همکاری دستگاه‌های اجرایی نیاز دارد و تلاش می‌کنیم تعهدات پیمانکار و دستگاه‌های مسئول به صورت شفاف و مکتوب مشخص شود. امیدواریم بخش عمده طرح تا پایان هفته یا هفته آینده آماده شود.