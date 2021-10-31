به گزارش خبرگزاری مهر، امین قصمی اظهار کرد: ظرفیت شبکه تصفیه خانه فاضلاب میناب ۲۲ هزار و ۸۶۰ مترمکعب در شبانه روز است که در حال حاضر در مرحله نخست ۲هزار فقره انشعاب در این شهرستان به این شبکه وصل شده است.

وی ابراز داشت: تصفیه خانه فاضلاب میناب در سه مرحله و برای ۷۳ هزار نفرجمعیت طراحی شده است که در مرحله نخست ۳۶ هزار نفر را تحت پوشش قرار می دهد.

قصمی بیان داشت: ظرفیت مرحله نخست تصفیه خانه فاضلاب میناب هشت هزار و ۲۰۰ مترمکعب در شبانه روز است که از پیشرفت ۹۲ درصدی برخوردار است. طول شبکه مرحله نخست این تصفیه خانه ۶۰ کیلومتر است که تاکنون ۴۰ کیلومتر آن اجرا شده و ۲۰ کیلومتر آن باقی مانده است.

قصمی با اشاره به اینکه پساب تولید شده تصفیه خانه میناب در بخش کشاورزی استفاده خواهد شد، تاکید کرد: با جدیت پیگیر وارد مدار کردن مرحله نخست تصفیه خانه میناب هستیم. با استفاده از آب تصفیه شده سد سرنی، کیفیت آب شرب در شهرستان میناب ارتقاء پیدا می‌کند و شرایط این منطقه بهبود قابل ملاحظه ای خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان ابراز داشت: سد سرنی متشکل از سه بخش سد، خط انتقال و تصفیه‌خانه است که تصفیه‌خانه این پروژه توانایی تصفیه ۲ مترمکعب آب در هر ثانیه را دارد.