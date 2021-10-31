محسن حیدری در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بررسی داده‌های تاریخچه‌ای طوفان‌های حاره ای نشان می‌دهد که طوفان شاهین خطرناک‌ترین مخاطره جوی دریای عمان در بیش از ۱۰ سال اخیر بوده است.

وی افزود: سال ۲۰۱۰ آخرین باری بوده که یک طوفان حاره ای وارد دریای عمان شده و برای برخی سواحل جنوب شرق کشور خساراتی را هم در پی داشت.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان ادامه داد: در ۱۵ سال اخیر تنها سه طوفان «فت»، «گونو» و «شاهین» وارد دریای عمان شده و مخاطرات ناشی از آن به طور مستقیم سواحل جنوب کشور را فرا گرفته است که از میان آنها طوفان شاهین با حفظ فاصله حدود ۷۰ تا ۱۰۰ کیلومتری از سواحل، تمام ۳۰۰ کیلومتر نوار ساحلی جنوب سیستان و بلوچستان را طی کرده است.

حیدری گفت: در جریان طوفان شاهین اقدامات مدیریتی خیلی خوبی قبل، حین و پس از بحران انجام شد. برای نمونه هشدارهای پیش از بحران هواشناسی سبب شد تا مدیران دریایی استان با اعمال مدیریت قبل از وقوع بحران و دستور انتقال شناورهای به خارج از دریا، تا حد زیادی از خسارت‌های جلوگیری کنند.

وی افزود: بر اساس استعلامی که همکاران ما در چابهار از مسئولان محلی شیلات گرفته‌اند، قبل از ورود طوفان به دریای عمان، حدود ۹۰۰ قایق به خارج از دریا و حدود ۲۰۰ لنج در دریا ایمن سازی شده است که این اقدامات سبب شد تا به طور متوسط ۱,۶۲۵ میلیارد تومان از خسارت احتمالی جلوگیری شود.

عضو ستاد مدیریت بحران جوی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: بر اساس اعلام مسئولان کشور عمان طوفان شاهین بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون ریال عمان، معادل ۷۸ تا ۱۳۰ میلیون دلار در این کشور خسارت برجای گذاشته است که حدود ۹ برابر خسارت‌های طوفان در سیستان و بلوچستان است.

حیدری عنوان کرد: با وجود ضعف شبکه پایش دریایی منطقه و عدم دسترسی به داده‌های سطح آب و جو آن، رصد مسیر حرکت این طوفان گرمسیری بسیار بسیار دشوار بود اما به خوبی پیش بینی شد. البته گذر زبانه‌های طوفان از سواحل جنوب استان حتمی بود، که بر اساس آن بالاترین سطح هشدار جوی سازمان هواشناسی برای کاهش خسارت‌های احتمالی صادر شد.

زبانه‌های مؤثر طوفان شاهین تا عمق ۱۲۰ کیلومتری سواحل ایران نفوذ کرد

حیدری بیان کرد: بررسی و تحلیل تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که زبانه‌های اصلی طوفان شاهین تا عمق ۱۲۰ کیلومتری از سواحل جنوب سیستان و بلوچستان پیش روی کرد و حدود ۲۵ هزار کیلومترمربع از مساحت سیستان‌وبلوچستان را فرا گرفت.

وی ادامه داد: این طوفان موجب فعالیت بارشی در ۱۰ شهرستان و ۳۵ ایستگاه شد که بیشترین بارش‌ها به ترتیب با میزان ۷۲ میلی‌متر بارش‌در بریس، ۶۸ میلی‌متر چابهار، ۵۹ میلی‌مترنگور و۴۸ میلی‌متر درکنارک ثبت شد.

عضو ستاد مدیریت بحران سیستان و بلوچستان افزود: علاوه براین، وزش بادهای ناشی از این طوفان سبب شد تا بیشینه سرعت باد در چابهار به ۴۲ نات برسد که نه تنها در این موقع از سال بلکه در تمام طول فصل پاییز این شهر در ۴۰ سال اخیر بی سابقه بوده است.

طوفان حاره ای، مخاطره‌ای بی پایان در دریای عمان

حیدری گفت: سواحل دریای عمان به دلیل قرارگیری در آب‌های مجاور اقیانوس هند، همواره در معرض تأثیر پدیده‌های مخرب جوی-اقیانوسی نظیر طوفان‌های حاره‌ای است.

وی با بیان اینکه تا کنون چندین طوفان به دریای عمان وارد شده است، ادامه داد: علاوه بر طوفان‌های وارد شده به دریای عمان، طوفان‌های فعال در فراساحل نیز می‌تواند برای سواحل ایران خسارت زا باشد.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان افزود: برای نمونه طوفان «کیار» در سال ۲۰۱۹ با وجود فعالیت در فاصله بیش از ۶۰۰ کیلومتری از سواحل استان، بازهم خسارت برجای گذاشت و سواحل جنوب استان به صورت غیر مستقیم درگیر شدند.

حیدری اضافه کرد: به همین دلیل توسعه زیرساخت‌های هواشناسی برای رصد و پیش‌بینی بهنگام و دقیق این پدیده‌ها ضروری است.