ژنرال های ارتش سودان از سیطره بر کشور کناره گیری کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد از ژنرال های ارتش سودان خواست که از سیطره بر کشور کناره گیری و به خواسته های معترضین در تظاهرات روز شنبه توجه کنند.

این اظهارات گوترش یک روز پس از بزرگترین اعتراض مردمی سودان در حمایت از دموکراسی که توسط دهها هزار نفر در خیابان های سودان برگزار شد، ایراد شد.

وی همچنین در پیامی توییتری گفت: اکنون زمان بازگشت به دستورات قانون اساسی است.

گوترش ضمن ابراز نگرانی نسبت به خشونت صورت گرفته علیه تظاهرات کنندگان روز شنبه، خواستار پاسخگویی عاملان این خشونت ها و محاکمه سرکوبگران شد.

شایان ذکر است که هزاران نفر از مردم سودان، در اعتراض به کودتای نظامی «عبدالفتاح البرهان» فرمانده ارتش این کشور و انحلال دولت سودان دست به تظاهرات زدند.

کمیته پزشکی مرکزی سودان در بیانیه ای اعلام کرد که در جریان تظاهرات سودان برای مخالفت با کودتای نظامی براثر شلیک گلوله نظامیان سودان سه نفر کشته و دهها نفر زخمی شدند.