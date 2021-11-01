خبرگزاری مهر _ گروه جامعه؛ قطار گردشگری، شکل دیگری از کاربرد قطار علاوه بر جابجایی بار و مسافر است. در قطارهای گردشگری، هدف رسیدن به مقصد نیست، بلکه نفس سفر و گردش هدف اصلی است. بنابراین در این قطارها سرعت سیر و زمان، نقش بسیار کمرنگی دارند.

در این راستا حضور راهنمایان گردشگری و کسانی که بتوانند مسیری که همیشه مسافران از آن فقط گذر می‌کردند و فرصتی برای دیدن جاذبه‌هایش نداشتن، د بسیار مهم است. اینکه هر از گاهی در ایستگاهی پر جاذبه توقف داشته باشی و بتوانی از جاذبه‌های مسیر آگاه شده و استفاده کنی؛ هدف قطارهای گردشگری است.

قطارهای گردشگری این بار در مسیر شیرگاه راه اندازی شد. پس از مدت‌ها، قطارهای گردشگری که به دلیل شیوع ویروس کرونا متوقف مانده بودند این بار به دلیل تقاضای زیاد از سوی مسافران، در مسیر شیرگاه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی آغاز به کار کرده‌اند.

رضا عصاری معاون اجرایی شرکت حمل‌ونقل ریلی با اعلام این خبر گفت: حرکت قطار گردشگری شیرگاه در دو جمعه متوالی برابر با روزهای هفتم و چهاردهم آبان ماه خواهد بود.

وی بازدید از تپه میل شهر ری، دشت کویر، کوه اژدها و تپه‌های مریخی، ایستگاه صد ساله بنکوه، دودکش‌های جنی و کوه‌های حیرت‌انگیز سیمین دشت و زرین دشت و کبوتر دره، حبله رود و باغات میوه استان سمنان، چشمه رنگی و روستای شوراب، جاده گدوک، سه خط طلا، پل ورسک، پل اوریم، غار اسپهبد خورشید، پل کلانتر یا دوآب و جنگل زیبای شیرگاه و… را از جاذبه‌های گردشگری این سفر نام برد. همچنین ساعت حرکت از ایستگاه راه آهن تهران ۶:۴۵ صبح و ساعت بازگشت به ایستگاه تهران ۱۲ شب است.

چند سالی بود که اجرای تورهای گردشگری در حال قوت گرفتن بود اما با شیوع ویروس کرونا این تورها متوقف ماند. پیش از این ایام، تورهایی هر چند کوتاه و در تعداد محدود در مسیرهای جنوبی کشور نیز اجرا می‌شد و در دولت قبل نیز قرار بود تورهای گردشگری قطار به لرستان برود. تعدادی هم در جنوب کشور برگزار شد اما مانند مسیر تهران به شمال ادامه نیافت. مسیر تهران به سوادکوه و شیرگاه یا بیشتر از سمت مجریان طرفدار داشت یا از سوی متقاضیان. شاید در این راستا متولیان راه آهن نیز بیشتر همکاری کردند به همین دلیل اکنون نیز که خبر از راه اندازی دوباره تورهای گردشگری ریلی شده، باز هم این مسیر تهران شمال است که خبرساز شد.

مهرزاد کشفی یکی از راهنمایان و برگزارکنندگان تورهای ریلی تهران به شیرگاه است که به خبرنگار مهر درباره اجرای این تورها می‌گوید: مدت‌ها قبل جاده فیروزکوه را رفته بودم و می‌دانستم که این مسیر چقدر جاذبه دارد. زمانی که به مسئولان راه آهن می‌گفتم می‌توان قطار گردشگری داشت استقبال می‌کردند. اما زمانی که می‌گفتم می‌شود، توقف کرد و جاذبه‌ها را دید و دوباره سوار قطار شد می‌گفتند.چطور امکان پذیر است. تا اینکه اردیبهشت سال ۹۶ آقای محسنیان تورهای گردشگری خود را در این مسیر برگزار کرد و من هم اوایل به عنوان تور لیدر توضیحات تکمیلی برای مسافران آن تور می‌دادم. حالا با شرکتی کار می‌کنم که این قطار را تا شیرگاه می‌برد.

کشفی بیان کرد: در داخل قطارهای گردشگری دو سرویس بهداشتی داریم و در زمان شیوع ویروس تعدادی تور برگزار کردیم که تعداد شرکت کنندگان محدود می‌شد و یک صندلی را کنار هر مسافر خالی می‌گذاشتیم. تا قبل از شیوع ویروس ۴۰ هفته در سال تور برگزار کردیم و تقریباً ظرفیت ۳۰۰ نفر را به صورت کامل داشتیم چون مردم به خوبی از این تورها استقبال می‌کردند.

وی گفت: قطار روز جمعه مسیر شیرگاه را می‌رفت و قطارهای روز ۵ شنبه نیز تا سوادکوه تور می‌برد. در مسیر نزدیک به شیرگاه جنگلی هست و بازارچه محلی و مسافر از قطار بیرون می‌آید و پذیرایی می‌شود. نیم ساعتی مسافر درگیر برنامه‌هایی است که برای آنها داریم. برنامه مسیر تهران به فیروزکوه را داشتیم که با ریل باس از تهران به جلگه ورامین می‌رسیدیم و از ورامین تا گرمسار کویری را برای مسافران به گونه‌ای رقم می‌زدیم که بتواند از جاذبه‌های این مسیر لذت ببرد. توضیحات شهرری، شهر ورامین و پذیرایی صبحانه، ورود به گنبدهای نمکی گرمسار برنامه‌هایی است که برای مسافران داریم و آنها را با اهمیت گنبدهای نمکی آشنا می‌کنیم. از سیمین دشت تا فیروزکوه هم مسیر زیبایی است در این مسیر تاریخچه راه آهن را در دنیا و تاریخچه سراسری راه آهن ایران را می‌گوئیم.

این همان اتفاقی است که تورهای گردشگری می‌توانند در راستای بیان اهمیت ثبت جهانی راه آهن تلاش کنند. چون تنها اقدامی که پس از هر ثبت جهانی انجام نمی‌شود، همین معرفی و بیان اهمیت آن به مردم و گردشگران است. قطار سراسری راه آهن ایران مرداد ماه امسال در فهرست یونسکو قرار گرفت و وزارت میراث فرهنگی که متولی تهیه این پرونده و ارسال آن به یونسکو بود هیچ اتفاقی را برای معرفی این رخداد به مردم انجام نداد.

تنها بخش خصوصی بود که توانست با همکاری قطارهای سراسری، تورهای گردشگری را در این مسیر جهانی برگزار کند تا مردمی که همیشه از این مسیر به عنوان راهی برای رفتن به شهرهای شمالی استفاده می‌کردند، با جاذبه‌های پنهانش آشنا شوند.

امید به این است که قطارهای گردشگری به سمت مناطق دیگر به خصوص استان‌های محروم نیز برود چون جاذبه‌های این مسیرها همیشه پشت پرده‌های قطار پنهان می‌مانند و یا در سکوت شب فراموش می‌شوند.