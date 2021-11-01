ارتباط میکروبیوم های روده با سرطان پروستات تهاجمی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ساینس دیلی، محققان برای اولین بار نشان داده اند که مولکول‌های مرتبط با رژیم غذایی در روده با سرطان تهاجمی پروستات مرتبط است و نشان می‌دهد که مداخلات غذایی ممکن است به کاهش خطر ابتلاء به این بیماری کمک کند.

«نیما شریفی»، سرپرست تیم تحقیق از کلینیک کلیولند آمریکا، می‌گوید: «در حالی که تحقیقات بیشتری لازم خواهد بود، اما یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل حدود ۷۰۰ بیمار نشان می‌دهد که ممکن است پیامدهای بالینی برای تشخیص و پیشگیری از سرطان پروستات کُشنده داشته باشد.»

شریفی در ادامه می‌افزاید: «ما دریافتیم مردانی که دارای میزان بالاتری از برخی مولکول‌های مرتبط با رژیم غذایی هستند، بیشتر در معرض ابتلاء به سرطان تهاجمی پروستات قرار دارند.»

به گفته وی، «امیدواریم که روزی بتوان از این مولکول‌ها به عنوان نشانگرهای زیستی اولیه سرطان پروستات استفاده کرد و به شناسایی بیمارانی کمک کرد که می‌توانند خطر بیماری خود را با ایجاد تغییر در رژیم غذایی و سبک زندگی اصلاح کنند.»

آنها میزان پایه برخی مواد مغذی و متابولیت های رژیم غذایی را که در سرم خون بیماران قبل از تشخیص سرطان پروستات یافت می‌شوند، مورد مطالعه قرار دادند. سپس سرم خون بیماران سالم و کسانی که بعداً تشخیص سرطان پروستات در آنها داده شد و بر اثر این بیماری فوت کردند، را مقایسه کردند.

محققان دریافتند مردانی که دارای میزان بالایی از متابولیتی موسوم به فنیل استیل گلوتامین (PAGln) بودند تقریباً دو یا سه برابر بیشتر در معرض ابتلاء به سرطان پروستات کُشنده قرار داشتند. این متابولیت زمانی تولید می‌شود که میکروب‌های روده فنیل آلانین را تجزیه می‌کنند، اسید آمینه‌ای که در بسیاری از منابع پروتئینی گیاهی و حیوانی مانند گوشت، لوبیا و سویا یافت می‌شود.

علاوه بر PAGln، محققان دریافتند که افزایش میزان دو ماده مغذی فراوان در محصولات حیوانی، از جمله گوشت قرمز، زرده تخم مرغ و محصولات لبنی پرچرب به نام کولین و بتائین نیز با افزایش خطر ابتلاء به سرطان تهاجمی پروستات مرتبط است.

در حالی که این مواد مغذی و متابولیت‌های روده قبلاً در بیماری‌های قلبی و سکته مغزی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، این اولین بار است که متابولیت‌های میکروبیوم روده از نظر بالینی در رابطه با سرطان پروستات مورد مطالعه قرار می‌گیرند.