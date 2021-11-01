محسن بنائیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی ورامین به کلزا اختصاص خواهد یافت و طبق برنامه ریزی های صورت گرفته و تعهد شهرستان برای سال زراعی جاری مقرر شده است که ۱۲ هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه زیر کشت جو و ۱۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی زیر کشت محصول گندم برود.

بنائیان در خصوص کشت توت فرنگی در ورامین گفت: طی سال زراعی جاری ۲۲ هکتار از گلخانه‌های شهرستان زیر کشت توت فرنگی خواهد رفت که در این زمینه رشد ۲ هکتاری داشته ایم.

وی در ادامه افزود: هم اکنون ۲۵ بهره بردار در این شهرستان مشغول به کشت توت فرنگی هستند و پیش بینی ما این است که در پایان فصل یک هزار و ۳۵۰ تُن محصول برداشت شود.