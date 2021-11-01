  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۱۰:۱۹

توسط انتشارات مهرستان انجام شد؛

چاپ کتابی برای مهارت کنترل خشم در خانواده

چاپ کتابی برای مهارت کنترل خشم در خانواده

کتاب «یک‌لیوان حرف خنک؛‌ مهارت کنترل خشم در خانواده» اثر مجید جعفری هرفته توسط انتشارات مهرستان منتشر و راهی بازار نشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «یک‌لیوان حرف خنک؛‌ مهارت کنترل خشم در خانواده» اثر مجید جعفری هرفته به‌تازگی توسط انتشارات مهرستان منتشر و راهی بازار نشر شده است.

خشم یکی از آفت‌های بزرگ زندگی است که شکاف‌های عمیقی بین همسران و اعضای خانواده ایجاد می‌کند. کتاب «یک‌لیوان حرف خنک» برای کنترل و تسلط بر این‌آسیب اخلاقی منتشر شده است.

این‌کتاب در سه فصل کلی به خشم می‌پردازد و نویسنده آن، نمایی کلی از خشم و ماهیت آن ارائه و به همسران کمک می‌کند خشم درون‌شان را بشناسند و در مدیریت آن توانمند شوند. در ادامه نویسنده تلاش کرده به پیشگیری از خشم بپردازد و در نهایت به خانواده بگوید چگونه با خشم مواجه شده و آن را هضم و حل کند.

رویکرد این‌کتاب مهارت‌محور است و در مسیر روانشناسی، دین را نیز دخیل دانسته و برای درمان مساله، از منابع دینی وام می‌گیرد.

کد مطلب 5340899

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها