چاپ کتابی برای مهارت کنترل خشم در خانواده

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «یک‌لیوان حرف خنک؛‌ مهارت کنترل خشم در خانواده» اثر مجید جعفری هرفته به‌تازگی توسط انتشارات مهرستان منتشر و راهی بازار نشر شده است.

خشم یکی از آفت‌های بزرگ زندگی است که شکاف‌های عمیقی بین همسران و اعضای خانواده ایجاد می‌کند. کتاب «یک‌لیوان حرف خنک» برای کنترل و تسلط بر این‌آسیب اخلاقی منتشر شده است.

این‌کتاب در سه فصل کلی به خشم می‌پردازد و نویسنده آن، نمایی کلی از خشم و ماهیت آن ارائه و به همسران کمک می‌کند خشم درون‌شان را بشناسند و در مدیریت آن توانمند شوند. در ادامه نویسنده تلاش کرده به پیشگیری از خشم بپردازد و در نهایت به خانواده بگوید چگونه با خشم مواجه شده و آن را هضم و حل کند.

رویکرد این‌کتاب مهارت‌محور است و در مسیر روانشناسی، دین را نیز دخیل دانسته و برای درمان مساله، از منابع دینی وام می‌گیرد.