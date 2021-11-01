جزئیات جدید از شخم زدن یک خیابان در لرستان/توپ تقصیر در زمین کیست

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: طی روزهای اخیر، انتشار فیلم و تصاویری از تخریب یک خیابان با لودر در شهر خرم آباد از سوی یک فرد در فضای مجازی خبر ساز شده است، موضوعی که برای پیگیری و علت آن به سراغ متولیان در شهرداری و همچنین میراث فرهنگی رفتیم.

سعید فتوحی شهردار خرم آباد در این رابطه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال ۹۷، اعضای شورای شهر به شهرداری اعلام می‌کنند که این راه دسترسی را برای مردم آسفالت کند که این کار انجام می‌گیرد.

آسفالت زمین به درخواست اعضای شورای شهر بوده است

وی با بیان اینکه به مالک اعلام می‌کنند که شهرداری حق و حقوق شما را می‌دهد گفت: چون این زمین در عرصه تپه «ماسور» هست، میراث اجازه این کار را نمی‌دهد و می‌گوید که جز تپه است.

به میراث فرهنگی اعلام می‌کنیم که شهرداری حاضر است این مسیر را از میراث خریداری کند

شهردار خرم آباد با بیان اینکه مالک نیز چند بار به شهرداری مراجعه می‌کند و شهرداری موفق نمی‌شود که با او توافق کند ادامه داد: مالک به میراث مراجعه می‌کند و میراث فرهنگی نیز به مالک اعلام می‌کند که زمین را جز عرصه تاریخی ماسور برگردان تا ما با شما توافق کنیم و زمین را از شما خریداری کنیم.

فتوحی بیان داشت: این مکاتبات انجام می‌گیرد و توپ را در زمین شهرداری می‌اندازند، مالک حالا آسفالت را تخریب کرده است، الان هم ما به میراث فرهنگی اعلام می‌کنیم که شهرداری حاضر است این مسیر را از میراث خریداری کند، میراث عرصه را کوچک‌تر کند تا شهرداری هم بتواند خیابان را خریداری کند، میراث فرهنگی نه عرصه را کوچک می‌کند و نه همکاری، همیشه هم دیوار از دیوار شهرداری کوتاه‌تر وجود ندارد.

وی ادامه داد: این اتفاق ناهماهنگی بین میراث فرهنگی، شهرداری، مالک، اهالی است و الان هم شهرداری حاضر است به هر گونه‌ای کمک کند.

شهردار خرم آباد افزود: میراث فرهنگی اعلام می‌کند که اصلاً شهرداری چرا این زمین را آسفالت کرده است که مالک آن را تخریب کند و این گونه فضایی درست شود؟ شهرداری در سال ۹۷ این خیابان را به درخواست اعضای شورای شهر آن زمان آسفالت کرده است.

برای آسفالت خیابان از میراث فرهنگی استعلامی نشده است

سید امین قاسمی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان نیز در این رابطه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چهار سال پیش، شهرداری زمینی را در محدوده «ماسور» مربوط به شخصی به نام «شفیعی» جدول گذاری و آسفالت کرده است.‌

اما اینکه ما ادعای مالکیتی داشته باشیم و یا ادعایی که بخواهیم جلوی آن را بگیریم، اصلاً نداشته‌ایم وی گفت: این امر از سوی شهرداری بدون اینکه پولی به مالک بدهد، از میراث فرهنگی استعلامی بگیرد و بدون هیچ گونه تشریفات قانونی صورت گرفته است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان با بیان اینکه این زمین در محدوده تپه تاریخی «ماسور» هست، اما اینکه ما ادعای مالکیتی داشته باشیم و یا ادعایی که بخواهیم جلوی آن را بگیریم، اصلاً نداشته‌ایم و خود مالک است، گفت: مالک از شهرداری شکایت کرده و اعلام کرده که شهرداری که زمین و دار و ندار من را به خیابان تبدیل کرده، پول آن را به من بدهد، تا حالا و با گذشت چهار سال هنوز این پول از سوی شهرداری به مالک پرداخت نشده و این فرد نیز از شهرداری شکایت کرده است.

تخریب خیابان با نامه شهرداری بوده است

قاسمی ادامه داد: حالا که این فرد از شهرداری شکایت کرده، شهرداری از ما استعلام کرد و ما هم اعلام کردیم که کاربری این زمین از نظر ما جز محدوده تپه تاریخی «ماسور» است، آقایان خودشان چون با مالک فامیل بودند، معاون شهردار به منطقه سه نامه داده که با توجه به اینکه مالکیت این زمین مربوط به این شخص است و املاک شهرداری هم اعلام کرده تا کنون هیچ گونه توافقی با مالک نداشته، اعاده به حالت اولیه برای او صورت گیرد.

وی گفت: شهرداری منطقه سه هم به مالک بیل مکانیکی می‌دهد و خیابان را تخریب می‌کند، میراث فرهنگی نه در ساخت و نه در تخریب این خیابان دخیل نبوده و تنها یک استعلام از ما شده و ما هم اعلام کرده‌ایم که این زمین در محدوده اثر تاریخی است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان تاکید کرد: تا زمانی که این زمین باشد، برای ما قابل پیگیری است اما وقتی به خیابان تبدیل شده، شهرداری پول این مالک را بدهد.

زمین محدوده تپه برای میراث فرهنگی ارزشی ندارد

قاسمی با تاکید بر اینکه ما نه در ساخت، نه نامگذاری و نه در تخریب این خیابان هیچ گونه دخل و تصرفی نداشته‌ایم گفت: مالک برای بخشی از این زمین سند دارد و بخشی را هم قولنامه عادی دارد.

وی ادامه داد: قبلاً روی تپه «ماسور» خانه بوده و ما هم به دلیل اینکه در عرصه بوده‌اند، خریداری و آزاد کرده‌ایم، این زمین چون در محدوده است، ارزشی برای ما ندارد که آن را خریداری کنیم، دولت هم پولی ندارد که زمینی را بخرد و بعد شهرداری آن را به معبر عمومی تبدیل کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان افزود: شهرداری هم مالک معابر عمومی است و هم موظف است که بهسازی، بازسازی و تعمیر معابر عمومی را انجام دهد، خودش باید آن را بخرد و تبدیل به خیابان کند.