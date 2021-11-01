لغو محدودیت مسافرگیری در پروازها/ قیمت بلیت همچنان میلیونی است

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز شیوع کرونا، ستاد ملی مقابله با این بیماری در ابتدای سال ۱۳۹۹ محدودیت پذیرش مسافر تا سقف ۶۰ درصد را از طریق سازمان هواپیمایی کشوری به شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ کرد.

پس از آن انجمن شرکت‌های هواپیمایی خواستار افزایش قیمت بلیت هواپیما به دلیل ممنوعیت پذیرش کامل مسافر در هر پرواز شد که نهایتاً در خرداد سال گذشته با افزایش قیمت بلیت پروازهای داخلی تا سقف نرخ نامه مصوب این انجمن که به تأیید شورای عالی هواپیمایی رسیده بود، موافقت شد.

همچنین شرکت‌های هواپیمایی از عرضه بسته‌های خوراکی در پروازها به بهانه شیوع کرونا خودداری کردند.

نامه نگاری‌های معاونان وزرای بهداشت و راه

روز گذشته کمال حیدری معاون بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوبه لغو محدودیت پذیرش مسافران هوایی را به شهرام آدم نژاد معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد.

شهرام آدم نژاد معاون وزیر راه نیز پروتکل‌های جدید کرونایی سفرهای جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی را به مدیران دستگاه‌های ذی ربط ابلاغ و زمان اجرای آن را اول آذر ماه امسال اعلام کرد.

ایرلاین‌ها از نرخ‌های میلیونی بلیت کوتاه نمی‌آیند

اگر چه در ابلاغیه وزارت بهداشت، آغاز دوره زمانی لغو محدودیت‌ها به ۱ آذر موکول شده، اما در حال حاضر بیشتر شرکت‌های هواپیمایی فروش ۱۰۰ درصد ظرفیت هواپیماها را آغاز کرده‌اند، اما همچنان خبری از اجرای کیترینگ و عرضه بسته‌های غذایی در طول پروازها نیست.

ضمن اینکه قیمت بلیت پروازهای داخلی چه برای روزهای باقی مانده از آبان ماه و چه برای آذر سال جاری، بالا بوده و برای مسیرهای مختلف اعم از کم تقاضا و پُر تقاضا همچنان در دامنه ۸۰۰ هزار تا بالای یک میلیون تومان است؛ حال آنکه تا پیش از اجرای محدودیت پذیرش مسافران هوایی، قیمت مسیرهای مذکور در دامنه قیمتی کمتر از ۵۰۰ هزار تومان بود.

به عنوان مثال مسیر تهران-مشهد برای دوم آذر در بازه ۸۸۰ هزار تا حدود یک میلیون تومان قرار دارد؛ در حالی که ارزان‌ترین پرواز طی روزهای باقی مانده از آبان ماه به یکی از پروازهای ایران ایر با قیمت ۷۷۲ هزار تومان اختصاص دارد.

ستاد تنظیم بازار قیمت بلیت‌ها را در دست می‌گیرد؟

این در حالی است که ستاد تنظیم بازار در جلسه ۲۷ مهر امسال به ریاست سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت تصویب کرد که همه مراجعی که قانون امکان قیمت گذاری یا پیشنهاد قیمت را دارند، باید با ستاد تنظیم بازار هماهنگ باشند.

این مصوبه به رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی نیز ابلاغ شده است.

این در حالی است که طبق قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه، قیمت گذاری دستوری از بلیت پروازهای داخلی برداشته و آزادسازی شده است؛ اما بر اساس قانون هواپیمایی کشوری، قیمت گذاری در اختیار شورای عالی هواپیمایی کشوری است که در دو سال اخیر طبق توافق شرکت‌های هواپیمایی و سازمان هواپیمایی کشوری، نرخ نامه‌ای با تعیین سقف و کف قیمت بلیت هواپیما تهیه شده و به تصویب شورای عالی هواپیمایی می‌رسد.

مشخص نیست آیا با ابلاغ مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار، تعیین نرخ بلیت پروازهای داخلی هم باید با هماهنگی ستاد تنظیم بازار باشد یا خیر؟

پروتکل‌های جدید سفر با حمل و نقل عمومی برون شهری ابلاغ شد

متن کامل پروتکل جدید سفرهای داخلی و خارجی هوایی، ریلی، جاده‌ای و دریایی را از اینجا ببینید.