ملاک های توزیع تبلت برای دانش آموزان فاقد تجهیزات آموزشی هوشمند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد حسینی در گفتگو با خبرنگار شبکه خبر با بیان این که تاکنون در راستای «طرح هدایت» بیش از ۳۶۰ هزار تبلت و گوشی هوشمند به دانش آموزان مناطق محروم اهدا شده است، اظهار کرد: نزدیک به ۳۰ درصد دانش آموزان کشور به وسایل هوشمند ارتباطی و یا شبکه اینترنتی برای اتصال به شاد دسترسی ندارند و از سال گذشته «طرح هدایت» با هدف مشارکت خیّرین، نهادها و دستگاه های اجرایی در تأمین این تجهیزات، برای دانش آموزان مناطق محروم در وزارت آموزش و پرورش اجرایی شد.

وی افزود: از زمان شروع این طرح بسیاری از نهادها، دستگاه های اجرایی، موسسات خیریه ای و افراد خیر با اهدای تبلت یا گوشی هوشمند، بخشی از نیازهای دانش آموزان محروم را برآورده کرده اند.

حسینی به بیان اولویت های توزیع این تجهیزات بین دانش آموزان پرداخت و تصریح کرد: دانش آموزان تحت پوشش نهادهای حمایتی، دانش آموزانی که خانواده های آنان به دلیل فقر مالی توانایی تأمین تبلت را ندارند، دانش آموزان نیازمند مناطقی که مدارس آنان امکان آموزش های حضوری وجود ندارد، دانش آموزان نیازمند پایه های چهارم، پنجم و ششم در مناطق محروم، عشایری، روستایی و حاشیه شهرها، دانش آموزان نیازمند در خانواده های با جمعیت دانش آموزی بیشتر و دانش آموزان نیازمند در مدارس پر جمعیت، در اولویت دریافت تجهیزات هوشمند آموزشی قرار دارند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با بیان این که در سال جاری از سوی مجلس ۵۰۰ میلیارد تومان جهت خرید تجهیزات هوشمند آموزشی اختصاص یافته است گفت: در گام اول ۱۷۰ میلیارد تومان از این اعتبار از سوی سازمان نوسازی مدارس به حساب استان های محروم واریز شده است.

وی با تأکید بر این که وزارت آموزش و پرورش از مشارکت همه خیرین و نهادهای خیریه استقبال می‌کند، اظهار کرد: در چند روز اخیر، نهاد خیریه «مجمع جهانی سادات» که در حوزه سادات محروم فعالیت دارد، طی نامه‌ای به آموزش و پرورش اعلام کرده بود به تمامی دانش آموزان سادات فاقد تجهیزات هوشمند آموزشی، تبلت اهدا خواهد کرد.

حسینی افزود: وزارت آموزش و پرورش هم طی نامه‌ای به استان ها از آن ها خواسته تا لیست دانش آموزان سادات محروم را جهت دریافت تبلت از موسسه خیریه «مجمع جهانی سادات»، ارسال کنند.