زمستان امسال خاموشی برق بخش خانگی در اصفهان نداریم

محمدرضا نوحی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق آمار موجود تولید روزانه گاز کشور در زمستان ۸۰۰ میلیون مترمکعب و مصرف گاز هزار میلیون مترمکعب است و از این رو ۲۰۰ میلیون مترمکعب کمبود گاز خواهیم داشت.

وی ادامه داد: با توجه به جلساتی که بین وزارت نیرو و حتی شرکت برق اصفهان با نیروگاه‌های و شرکت ملی گاز برگزار شده امید است گاز مورد نیاز دو نیروگاه اصفهان و شهید منتظری اصفهان را تأمین کنند اما اگر نتوانند گاز این دو نیروگاه را تأمین کنند بی شک با کمبود تولید برق مواجه خواهیم شد که این کمبود را با مدیریت مصرف در صنایع جبران خواهیم کرد و بخش خانگی ما دچار خاموشی در زمستان نخواهد شد.

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان با اشاره به آمار تولید و مصرف برق استان در روز یکشنبه نهم آبان‌ماه، افزود: روز گذشته ساعت ۱۷ و ۵۹ دقیقه بعد از ظهر میزان تولید برق چهار هزار و ۱۴۱ مگاوات و مصرف چهار هزار و ۶۸۸ مگاوات در استان اصفهان بوده و ۵۴۷ مگاوات از شبکه سراسری وارد شبکه استان شده است.‌

نگرانی درمورد تولید برق نیروگاه سد زاینده رود نداریم

نوحی درباره نیروگاه برقآبی زاینده رود با توجه به شرایط این سد، خاطرنشان کرد: منابع آبی در کشور مهم است اما از این ظرفیت بیشتر در تابستان‌ها که ذخیره آب به اندازه کافی وجود دارد برای تولید برق استفاده می‌شود این درحالی است که ظرفیت تولید برق نیروگاه آبی سد زاینده رود ۵۴.۵ مگاوات است که هم اکنون به دلیل آبی (شرب) که سمت اصفهان می‌آید ۱۴ مگاوات برق تولید می‌کند.

وی ابراز داشت: با توجه به میزان تولید و مصرف برق استان در شبانه روز، ۱۴ مگاوات تولید نیروگاه سد زاینده رود خیلی کمکی به شبکه برق اصفهان در فصل زمستان نمی‌کند و هیچ‌گونه نگرانی درباره برق این نیروگاه نداریم اما در خصوص وضعیت آب سد زاینده رود و تأمین شرب اصفهان نگران هستیم.