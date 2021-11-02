مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هفته گذشته رئیس سازمان حمایت اعلام کرد که ثبت سفارش وارد برنج آزاد شده است، گفت: وقتی این خبر اعلام شد چنین مصوبه‌ای وجود نداشت و مسئولان امر تصور کرده بودند که با اعلام زودهنگام خبر می‌توانند شوکی را در بازار برنج ایجاد کنند تا روند افزایش قیمت‌ها متوقف شود.

وی اضافه کرد: با این حال بازار برنج مانند بازار میوه نیست که با اعلام یک خبر مربوط به صادرات یا واردات دچار شوک شود، در این بازار تا زمانی که عرضه انجام نشود، اتفاقی نخواهد افتاد و تنها تأثیر اعلام چنین خبری آن بود که در مبادی خرید مثل هند قیمت‌های جهانی افزایش پیدا کرد.

کشاورز با بیان اینکه آزاد شدن ثبت سفارش واردات برنج رسماً دیروز به ما ابلاغ شد، افزود: دیروز معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی این موضوع را رسماً به ما اعلام کرد، با این توضیح که فعلاً در دوره ممنوعیت واردات به سر می بریم و امکان ترخیص برنج‌ها تا پایان دوره ممنوعیت وجود ندارد.

وی گفت: تنها سود این اتفاق آن است که عملیات ثبت سفارش ۱۵ روز زودتر آغاز می‌شود و بنابراین ما می‌توانیم از ۱۵ آذر ماه برنج‌های خود را وارد کشور کنیم.

کشاورز افزود: تأثیر این اتفاق در بازار برنج نیز افزایش عرضه برنج‌های خارجی است که منجر به ایجاد تعادل در بازار می‌شود چرا که کمبودها برطرف خواهد شد.

وی درباره اینکه آیا این اتفاق منجر به کاهش قیمت برنج ایرانی می‌شود؟، گفت: ۵۰ درصد احتمال دارد که روند افزایش قیمت برنج ایرانی متوقف شود و شاید هم این اتفاق نیفتد و همچنان شاهد افزایش قیمت این کالا باشیم چرا که در حال حاضر قیمت برنج ایرانی به شدت افزایش یافته و تجربه نشان می‌دهد وقتی قیمت محصولی در بازار داخل رشد چشمگیری را تجربه می‌کند، معمولاً کاهشی به دنبال نخواهد داشت.

کشاورز توضیح داد: ما در خردادماه به مسئولان مربوطه توضیح دادیم که با توجه به کمبود برنج در بازار، اجازه دهید که واردات انجام شود تا بازار دچار تنش نشود و قیمت برنج ایرانی افزایش چشمگیری را تجربه نکند، متأسفانه به پیشنهادات ما توجهی نشد و در نتیجه شاهد افزایش شدید قیمت بودیم که کنترل آن نیز به راحتی امکان پذیر نیست.