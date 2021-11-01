به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت بزرگداشت روز کیش، ضمن برگزاری ۱۶ برنامه ورزشی، از ورزشکاران و مدال‌آور کیش نیز تجلیل خواهد شد. تقدیر از مدال آوران کیش از سال ۹۷ تاکنون و تجلیل از مربیان، داوران برتر، پیشکسوتان و هیئت‌های فعال جزیره کیش از جمله برنامه‌های روز کیش است.

همچنین برای نخستین بار پایگاه وزنه‌برداری جزیره و پایگاه اسکی روی آب با قایق نیز که از اولین‌های جزیره است همراه با سایت کایت‌بردینگ افتتاح خواهد شد.

دعوت از تیم‌های ملی فوتبال و هندبال بانوان نیز دو برنامه‌ی متمایز در این ایام است و تجلیل از آنان توسط سازمان منطقه آزاد کیش به منظور افتخارآفرینی این تیم‌ها در سطح بین‌المللی در برنامه قرار دارد.

بازی‌های دوستانه‌ای نیز بین تیم‌های ملی بانوان هندبال و فوتبال و تیم‌های منتخب جزیره برنامه‌ریزی شده است.

مسابقات پاراسلینگ با حضور تمام کلوب‌های دریایی در روز ۱۶ آبان با شرکت کارکنان آنان برگزار خواهد شد، که ابداع و آغاز این مسابقات از سال ۹۷ متعلق به جزیره کیش بوده و دو دوره تاکنون برگزار شده است.

مسابقات کشوری شنای آب‌های آزاد با حضور ۸۰ شناگر از کل کشور و مسابقات کشوری دوچرخه‌سواری با حضور ۱۱۰ دوچرخه‌سوار نوزدهم آبان‌ماه با پشتیبانی شرکت میکامال برگزار خواهد شد.

که این رقابت‌ها دو رده سنی زیر ۲۰ سال با مسافت ۳کیلومتر و بالای ۲۰ سال با مسافت ۵کیلومتر را شامل می‌شوند.

برگزاری مسابقات دوچرخه سواری در مسافت بلند و۹۰ کیلومتر نیز از دیگر برنامه‌های این ایام است.