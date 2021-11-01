تئاتر خیابانی بر اساس نیاز مخاطب شکل بگیرد/ مخاطب تخصصی مریوان

محمد لارتی رئیس اداره امور نمایشی و آوایی بنیاد شهید و امور ایثارگران و عضو هیأت داوران بخش «ایثار و مقاومت» پانزدهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان درباره کیفیت آثار شرکت‌کننده در این دوره از جشنواره، به خبرنگار مهر گفت: طی ارزیابی ما از بیشتر آثار شرکت‌کننده در جشنواره که پس از یکسال وقفه کرونایی برگزار شد، حاکی از این است که نمی‌توان گفت کرونا تأثیری بر تولیدات و کیفیت آنها نگذاشته است، اما این حسن اتفاق بود که تئاترهای خیابانی تحرک و فعالیتی را شروع کرده‌اند.

وی حضور هنرمندان از خانواده ایثارگران در مقام کارگردان، بازیگر و نمایشنامه‌نویس پانزدهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان را قابل توجه دانست.

لارتی با بیان اینکه در جشنواره پانزدهم شاهد فرم و محتواهای متنوعی در آثار بودیم، تأکید کرد: مخاطبان شهر مریوان بعد از پانزده دوره برگزاری جشنواره تئاتر خیابانی دیگر مخاطبان تخصصی تئاتر خیابانی هستند و تولیدات را با نگاه کارشناسی و نقادانه نگاه می‌کنند. این روند نیازمند این است که گروه‌های تئاتری نیز فرم و محتوای آثار خود را بر اساس نیاز این مخاطبان انتخاب کنند.

این کارگردان تئاتر در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه برخی آثار شرکت کننده در بخش «کودک و نوجوان» جشنواره تئاتر خیابانی مریوان نسبت به گروه سنی مخاطبان خود بی تفاوت بودند، افزود: امیدوارم بخش کودک و نوجوان جشنواره ویژه‌تر و با هدف‌گذاری دقیق‌تر در شورای سیاستگذاری برنامه‌ریزی شود.

وی در پایان سخنان خود تصریح کرد: استان کردستان و شهر مریوان قصه‌های بسیاری در حوزه دفاع مقدس، ایثار و شهادت دارد که می‌توان به زبان نمایش‌های محیطی و پرفورمنس آن‌ها را روایت کرد تا نسل جدیدی که در اینجا بزرگ می‌شود با آن رویدادها آشنا شوند.

پانزدهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان از ۵ تا ۱۰ آبان در شهر مریوان برگزار شد.