نمایش «چند خان» یزد در جشنواره تئاتر خیابانی مریوان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «چند خان» نوشته محمد پارسایی‌خواه به کارگردانی زوج هنرمند یزدی مجتبی لاله‌زاری و مهسا دهقانی، هشتم و نهم آبان‌ماه در پانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان اجرا شد که با استقبال مردم و هنرمندان همراه بود.

این اثر که محصول حوزه هنری یزد است با موضوع ایثار و شهادت به بخش کودک و نوجوان این رویداد هنری راه یافته بود.

«چند خان» با بازی سعید خبیری و آدرینا عالم‌رجبی و هنرنمایی سمیرا میرجلیلی، مریم حیدرنژاد، مونس و میترا کلانتری‌زاده، نازنین مهربانیان و فاطمه و مریم حسین‌زاده، داستان دختری به نام «ایران» را روایت می‌کند که به دنبال پدرش می‌گردد؛ دختربچه در ذهن خود مجسم می‌‎کند که پدرش با بدمَن‌های بدجنس انیمیشنی به نبرد می‌پردازد ولی در پایان متوجه می‌شود که پدرش شهید شده است.

آهنگسازی، خوانندگی و اجرای موسیقی این اثر بر عهده علی حسین‌زاده (قهرمان) بود.

از مجموع ۴۱ نمایش راه‌یافته به بخش‌های مختلف جشنواره، پنج اثر در بخش کودک و نوجوان حضور داشت.

پانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان در بخش‌های آزاد، آیینی و سنتی، دیگرگونه‌های اجرایی، کودک و نوجوان، ویژه و جشنواره جشنواره‌ها از پنجم تا ۱۰ آبان‌ماه در شهرستان مریوان در حال برگزاری است.

شهرستان مرزی مریوان با ۱۵۳ هزار نفر جمعیت در فاصله ۱۲۰ کیلومتری سنندج، مرکز استان کردستان قرار دارد.