بررسی ۱۳ پلاک ثبتی با موضوع حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نادعلی سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به برگزاری نوزدهمین جلسه شورای شهر تهران، اظهار داشت: این جلسه فردا (سه شنبه ۱۱ آبان ماه) برگزار خواهد شد.

وی از برگزاری ۶ انتخاب در جلسه فردا خبر داد و گفت: یک نفر از اعضا برای عضویت در کمیسیون قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها انتخاب می‌شود و یک عضو دیگر برای عضویت در کمیته اجرایی شهر دوستدار کودک انتخاب خواهد شد.

سخنگوی شورای شهر ادامه داد: یک نفر از اعضا برای عضویت در ستاد ساماندهی تبلیغات محیطی در شهر تهران و یک عضو به عنوان ناظر در کارگروه نحوه محاسبه تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک شهر انتخاب می‌شود.

نادعلی افزود: یک عضو برای کمیته اجرایی چگونگی جذب و جذب مشارکت بخش خصوصی در توسعه مجتمع‌های فرهنگی و سینمایی شهر تهران انتخاب خواهد شد و یک عضو دیگر هم با تخصص معماری و شهرسازی به عنوان ناظر در هیئت مؤسس خانه معمار انتخاب می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها اشاره کرد و گفت: بر همین اساس ۱۳ پلاک ثبتی مرتبط با قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها در جلسه فردا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.