خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: رسانه‌های مختلف لبنان در ۲۴ ساعت گذشته به رویدادهای مختلفی پرداختند که سرخط خبری آنها بدین شرح است:

روزنامه الاخبار لبنان نوشت: عربستان سعودی به دنبال تغییر نظام سیاسی در لبنان است. تمام سرمایه گذاری‌های عربستان در لبنان در سال‌های اخیر به شکست انجامید و این کشور موفق به ایجاد تغییر مورد نظر خود نشد و خشم اخیر ریاض نیز با این دلیل است.

روزنامه الاخبار در مطلبی دیگر نیز آورده است: نجیب میقاتی قواعد بازی را بلد است / او می‌داند که عربستان او را انتخاب نکرده و با حمایت آمریکا و فرانسه به قدرت رسیده و آنها هستند که سرنوشت دولتش را تعیین می‌کنند / بنابراین میقاتی آمریکا و فرانسه را در این دو راهی قرار داده که یا از من حمایت کنید یا استعفا می‌کنم.

روزنامه مذکور همچنین عنوان کرده است: آلمان و فرانسه درباره مسائل مهم بین المللی همچون نحوه مدیریت نزاع با روسیه و چین با آمریکا اختلاف دارند اما آنها در یک چیز با هم توافق نظر دارند و آن حفظ برتری استراتژی رژیم صهیونیستی بر همه کشورهای منطقه عربی و اسلامی است.

روزنامه البناء اعلام کرد: میقاتی حمایت بین المللی دارد و بنابراین با وجود ادامه بحران با سعودی، دولت او به کارش ادامه می‌دهد.

روزنامه لبنانی النهار نوشت: آمریکا می‌تواند در برهه اخیر حمایت از بقای دولت نجیب میقاتی را به عنوان عامل فشاری بر دولت او قرار دهد که مسیرش را از سیاست‌های حزب الله بویژه در قضیه پرونده انفجار بندر بیروت جدا کند.

روزنامه نداء الوطن در مطلبی آورده است: عربستان نمی‌خواهد ایران در لبنان نفوذی داشته باشد.