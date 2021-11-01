اثرات عملی مهارت ورزی فلسفه و شناخت ذهن در پزشکی و درمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی ایران، در ادامه دوره دانش افزایی فلسفه پزشکی در دانشگاه، اولین دوره فلسفه ذهن نیز در قالب برنامه های دانش افزایی، با حضور جمعی از اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و دکتر احمدرضا همتی مقدم، پزشک و مدیر گروه فلسفه ذهن موسسه آموزشی علوم شناختی برگزار شد.

همتی مقدم در باب اینکه آشنایی با فلسفه ذهن به چه دردی می خورد و چه ضرورتی برای طرح موضوع دارد، گفت: واقعاً انسان با وجود خودش بیشتر آشنا می شود. این موضوع برای پزشکان هم حیاتی است به این دلیل که هر تئوری که شما درباره ماهیت ذهن را بپذیرد نگاه او به بیمار عوض می شود و نوع درمان و مراوده با بیمار کاملا عوض می شود.

عضو هیأت علمی گروه فلسفه علم دانشگاه آزاد افزود: بحث درباره ماهیت ذهن از ابتدای شروع تفکر فلسفی در جهان از سه چهار هزار سال قبل تا امروز کماکان ادامه داشته است و بدان جهت است که مهمترین تاثیر آن شناخت خود انسان است. بعلاوه در طبابت و پزشکی نیز خیلی درباره بیماری و درمان بیمار بسیارکمک می کند.

وی با بیان اینکه هر چه درباره ذهن شناخت بهتری داشته باشیم درباره تاثیرات ذهن در خود و در دیگران بیشتر آگاه می‌شویم به تاثیرات دارونماها در درمان (که حدود۳۰ تا۴۰ درصد داروهای پزشکی را تشکیل می دهند) پی می بریم، اثر القا و تلقین و رابطه حالات ذهنی و حالات بدنی را تشریح کرد.

همتی مقدم افزود: موضوع آگاهی در فلسفه ذهن نیز از دیرباز مورد توجه بوده است بطوریکه تمام نگاه ما را به هویت انسانی را تغییر می دهد و در علوم شناختی نیز به شدت اثرگذار است و باور به هرکدام از تئوری هایی که در این حوزه ارائه شده، تنوعی از نوع نگاه و بینش به انسان و چارچوب های رفتاری انسان را تشکیل می دهند.

مدیر گروه فلسفه ذهن موسسه آموزشی علوم شناختی گفت: از این رو آشنایی و مهارت ورزی در فلسفه و شناخت ذهن اثرات عملی زیادی بویژه در پزشکی و درمان دارد و امروزه بصورت تیمی و گروهی روی این موضوعات کار می شود.

دوره های تکمیلی این موضوعات بصورت تخصصی برای گروه های بالینی برگزار خواهد شد.