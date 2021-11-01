ردیف مستقل ملی برای راه های عشایری اختصاص داده شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور عشایر ایران، شاهپور علائی مقدم در دیدار با نماینده مردم بافت، رابر و ارزوئیه اظهار داشت: درخواست ما از نمایندگان محترم مجلس این است که در بودجه ۱۴۰۱ یک ردیف مستقل ملی برای نگهداری راه های عشایری اختصاص دهند.

وی ادامه داد: ۶۶ هزار کیلومتر راه عشایری در کشور داریم که سالانه نیاز به مرمت و بازسازی دارند اما سازمان امور عشایر برای نگهداری این راه ها اعتباری ندارد.

علائی مقدم با بیان اینکه اگر اقتصاد و معیشت عشایر به خطر بیفتد دیگر این نوع زندگی معنایی ندارد، تاکید کرد: با انجام کارهای زیربنایی در مناطق عشایری می توانیم به معیشت و رفاه عشایر کمک کنیم.

رئیس سازمان امور عشایر ایران با اشاره به اینکه با پایش دفترچه های عشایری موضوع سهمیه آرد عشایر برطرف می شود، بیان داشت: ۲۵۲ هزار خانوار عشایری در کشور داریم اما برای ۳۵۲ هزار خانوار دفترچه صادر شده و آرد دریافت می کنند که با پایش دفترچه های عشایری مشکل تأمین آرد عشایر برطرف خواهد شد.

وی با تأکید بر راه اندازی و ایجاد صندوق های اعتبارات خرد زنان عشایری در بافت، رابر و ارزوئیه گفت: برای هر عضو از این صندوق ها ده میلیون تومان به عنوان سرمایه صندوق اختصاص می دهیم.

نماینده مردم بافت، رابر و ارزوئیه در مجلس نیز در این دیدار برخی از مشکلات عشایر از جمله خشکسالی را بیان کرد و گفت: امروز باید زندگی عشایر را احیا کنیم که یکی از راه های آن حمایت از گردشگری عشایر است.

صمداله محمدی افزود: یکی دیگر از راه ها احیای زندگی عشایر، زنده کردن صنایع دستی تولیدی آنان است که باید با فراهم کردن مواد اولیه و پرداخت تسهیلات از آنان حمایت کنیم.

وی با اشاره به اختصاص تانکر آبرسان برای آبرسانی سیار به عشایر و توزیع پنل های خورشیدی برای تامین روشنایی چادرهای عشایری، پیشنهاد داد برای تامین مواد اولیه کارخانه کرک در کرمان، در قبال توزیع نهاده دامی بین عشایر کرک دام آنان خریداری شود.