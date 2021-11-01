به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه افق، حسین پالیزدار تهیه کننده برنامه «ایران پایدار» گفت: سازمان پدافند غیرعامل در تلاش است بخش دفاعی را در حوزه کشوری پیگیری کند. این سازمان تمام تلاش‌هایش در حوزه دولت است و ماموریت‌های مربوط به دولت را با رویکرد دفاعی نگاه کرده و کمک می‌کند تا آسیب پذیری‌ها و نواقص برطرف شود تا از آسیب‌های جدی جلوگیری کرده و از زیرساخت‌های حیاتی کشور صیانت کند.

وی افزود: در همین موضوع اخیر بنزین از آنجایی که مسائل پدافند غیرعامل به درستی اعمال نشده بود، خساراتی داشتیم که با تدبیر عالی، مشکل برطرف شد اما این موضوع اگر طولانی می‌شد، خسارات بسیار زیادی ایجاد می‌کرد. حال یکی از ماموریت‌های پدافند غیر عامل آموزش مدیران و مردم است.

تهیه کننده برنامه «ایران پایدار» بیان کرد: در راستای همین ماموریت اطلاع رسانی که وظیفه آموزش عمومی در حوزه پدافند غیرعامل بر عهده سازمان است، باید اطلاعات خود را در اختیار عمومی مردم قرار دهیم تا مردم را برای شرایط مختلف آماده سازد.

وی در پایان تاکید کرد: در ساختار برنامه تلاش کردیم تا موضوعات عموم مردم را درگیر کند. به عنوان مثال در موضوع پدافند شیمیایی در مورد مواد شیمیایی ساده‌ای هم که هر خانواده در منزل دارد نیز مورد اشاره قرار دادیم تا بتوانیم مطالب خود را منتقل کنیم. برنامه گفتگو محور است و در آن بخش موشن گرافیک هم قرار دادیم تا کلیات را هم بتوانیم به زبان ساده منتقل کنیم.

علاقمندان و مخاطبان شبکه افق می‌توانند این برنامه را تا روز پنجشنبه هر روز ساعت ۱۹:۳۰ و تکرار آن را روز بعد ساعت ۰۱:۳۰ و ۰۶:۳۰ از قاب این شبکه به تماشا بنشینند.