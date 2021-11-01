ترکیه باوجود تهدیدات آمریکا به خرید سامانه اس ۴۰۰ ادامه خواهد داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ترکیش مینت، با وجود تهدیدات آمریکا علیه ترکیه در ارتباط با خرید سامانه موشکی اس ۴۰۰، اما یک مقام وزارت دفاع ترکیه تاکید کرده که این کشور از برنامه‌های خود درباره خرید سامانه دفاع موشکی «اس -۴۰۰» عقب نشینی نخواهد کرد.

این مقام وزارت دفاع ترکیه که نام آن اعلام نشده، گفته است: «هیچ تغییری در نگرش ما در مورد اس -۴۰۰ ایجاد نشده است و آنها در صورت لزوم مستقر خواهند شد.»

همزمان «پینار کارا» افسر اداره ارتباطات وزارت دفاع ترکیه از دور جدید نشست مشترک نمایندگان این کشور و آمریکا بر سر موضوع قرارداد جنگنده‌های اف - ۳۵ خبر داد.

بر اساس این گزارش، کارا در گفتگو با خبرنگاران در آنکارا اعلام کرد: هیئت‌های وزارت دفاع ترکیه و آمریکا قصد دارند تا چند ماه دیگر دومین نشست خود درباره جنگنده‌های F-۳۵ را در واشنگتن برگزار کنند.

به گفته وی، این دیدار برای رفع اختلافات در خصوص پروژه F-۳۵ و مسائل مالی مرتبط با آن خواهد بود.

لازم به ذکر است، اظهارات این مقام ارشد ترکیه در حالی بیان می‌شود که پیشتر یازده نفر از نمایندگان دموکرات و جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به رئیس جمهور و وزیر امور خارجه این کشور، خواستار جلوگیری از فروش جنگنده‌های «اف -۱۶» به ترکیه شدند.

مخالفت نمایندگان کنگره آمریکا در حالی رسانه‌ای شده است که پیشتر «خلوصی آکار» وزیر دفاع ترکیه اعلام کرده بود که این کشور روند خرید جنگنده‌های اف -۱۶ را از آمریکا به جای اف -۳۵ ها آغاز کرده است.

اردوغان پس از چند ماه کشمکش میان آنکارا و واشنگتن بر سر پروژه تولید مشترک جنگنده‌های اف -۳۵ که نهایتاً منجر به کنار گذاشته شدن ترکیه از این پروژه مشترک شد، گفت که واشنگتن به وی پیشنهاد داده تا از مبلغ پرداختی بابت سرمایه گذاری مشترک در تولید این جنگنده‌ها، برای خرید جنگنده‌های اف -۱۶ از ایالات متحده استفاده کند، مطلبی که بعداً توسط آمریکا رد شد.

بر اساس قرارداد اولیه میان دو طرف، قرار بود آمریکا بیش از ۱۰۰ فروند جنگنده اف -۳۵ را بابت سرمایه گذاری ترکیه در پروژه تولید این جنگنده، به آنکارا تحویل دهد که پس از اقدام آنکارا برای خرید سامانه موشکی اس -۴۰۰ از روسیه، واشنگتن نسبت به کنار گذاشتن آنکارا از این پروژه اقدام کرد.