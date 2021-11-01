شهرداری بر ۳ محور ارزشی، عدالت و فساد ستیزی ادامه کار خواهد داد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بهترین شهردار جدید بیرجند دوشنبه شب در جلسه شورای اسلامی شهر بعد از معرفی خود توسط رئیس شورا به عنوان شهردار جدید بیرجند که با حضور اعضای شورا و معاونان و رؤسای سازمان‌های شهرداری برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس بیانیه گام دوم و روش‌های موجود در نظام، شهرداری بر اساس ۳ محور ارزشی، عدالت و فساد ستیزی ادامه کار خواهد داد تا در راستای عمل به منویات و دغدغه‌های رهبری رضایت عموم مردم را جلب کند.

وی با اعلام اینکه شهردار شخص کاریزمای است که مجموعه بزرگ شهرداری باید توسط وی مدیریت شود، گفت: حدود ۱۹ زیر مجموعه در شهرداری بیرجند وجود دارد.

شهردار بیرجند با اشاره به اینکه ۲ معاونت و یک سازمان وظیفه عمران و شهر سازی را برعهده دارند، ادامه داد: این یعنی ۱۵ درصد شهرداری به طور مستقیم با امور عمرانی و شهرسازی سرو کار دارد.

بهترین با بیان اینکه شهرداری وظیفه عمل در حوزه فرهنگ و ایجاد نشاط و سرزندگی را هم بر عهده دارد، بیان داشت: در این راستا عدالت محوری و ایجاد نشاط از اهمیت زیادی برخورد است و به ولی نعمتان خود به ویژه در نقاط کمتر برخوردار شهر خدمت رسانی خواهیم کرد.

شهردار بیرجند همچنین بر رعایت انضباط مالی در امور مربوط به شورا و شهرداری تاکید کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند هم در این جلسه با اشاره به تجربیات سال‌های گذشته در شورا و مدیریت شهری، انتخاب شهردار را وظیفه مهم شورا اعلام کرد و گفت: افراد بسیاری با قابلیت‌های مختلف برای تصدی مسئولیت شهرداری بیرجند وجود داشتند و تیم تخصصی و اعضای شورا در نهایت از میان بهترین افراد که کار بسیار سختی بود، «مهدی بهترین» را به عنوان شهردار بیرجند انتخاب کرد.

علیرضا محمودی راد با بیان اینکه مردم از شورا و شهرداری توقع بسیاری برای خدمت دارند، افزود: هر کسی در شورا و شهرداری در هر جایگاهی که هست باید همه تلاش خود را برای خدمت به مردم انجام دهد.

وی از خدمات «علی عدل» سرپرست شهرداری هم که این کار سخت را به خوبی انجام داد، تشکر کرد.

عباس سروری از اعضای شورا هم در این جلسه گفت: هر کسی که به عنوان شهردار انتخاب می‌شد موافقان و مخالفانی می‌داشت اما وظیفه شرعی و ذاتی ما این است که برنامه‌های فرد منتخب را برای خدمت به مردم پشتیبانی کنیم و از اعضای کمیسیون بودجه شورا می‌خواهم متمم بودجه را برای تسریع در روند کار شهرداری به شورا ارائه کنند.

در ادامه جلسه مرتضی یزدان شناس از اعضای شورا تاکید کرد: هیئت تطبیق مصوبات شورا باید بر اساس قوانین موجود و با ذکر ماده واحده مورد نظر نسبت به مصوبات اعلام نظر کند.

به دلیل طولانی شدن زمان جلسه شورا تصمیم‌گیری اعضای شورا در مورد صورت جلسه مربوط به اراضی کاروانسرای مستوفی به جلسه آینده موکول شد.