کره جنوبی به انتقادات درباره اهدای ماسک در تهران واکنش نشان داد

به گزارش گروه خبرگزاری مهر، سفارت کره جنوبی در ایران در حساب توئیتری خود با ارائه توضیحاتی تلاش کرد تا به انتقادات درباره اهدای ۲ هزار ماسک به بیمارستانی در تهران واکنش نشان دهد.

در این ارتباط، سفارت کره جنوبی در توئیت خود و در واکنش به انتقادات صورت گرفته گفت: «دوستی ایران و کره ۶۰ سال قدمت دارد. کره برای حمایت از ایران در امور پناهندگان افغان به ایران معادل ۲۷ میلیون دلار کمک کرد و همچنین با کمک حدود ۸ میلیون دلاری از ایران درمبارزه با کووید حمایت نمود که شامل ۱ میلیون واکسن آسترازنکا، ۱ میلیون ماسک و کیت‌های پی سی آر می‌باشد.»

این واکنش سفارت کره جنوبی پس از انتقادات گسترده از این کشور صورت گرفته است. یک روز پیش از این، سفارت کره جنوبی در حساب توییتری خود از اهدای ۲ هزار ماسک کی‌اف ۹۴ به بیمارستانی در تهران خبر داده بود و اعلام این خبر بدلیل همزمانی بلوکه شدن دارایی‌ها ایران در سئول به انتقادات گسترده از این کشور منجر شده بود.

موضوع پول بلوکه شده ایران در حساب‌های بانک کره‌ای که بخش عمده آن به دلیل بدهی نفتی سئول به تهران است، مدتی است که به یک مسئله مورد مناقشه میان دو کشور تبدیل شده است.