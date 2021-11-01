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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۲:۱۵

در حساب توئیتری؛

کره جنوبی به انتقادات درباره اهدای ماسک در تهران واکنش نشان داد

کره جنوبی به انتقادات درباره اهدای ماسک در تهران واکنش نشان داد

سفارت کره جنوبی در ایران به انتقادات درباره اهدای ۲ هزار ماسک به بیمارستانی در تهران واکنش نشان داد.

به گزارش گروه خبرگزاری مهر، سفارت کره جنوبی در ایران در حساب توئیتری خود با ارائه توضیحاتی تلاش کرد تا به انتقادات درباره اهدای ۲ هزار ماسک به بیمارستانی در تهران واکنش نشان دهد.

در این ارتباط، سفارت کره جنوبی در توئیت خود و در واکنش به انتقادات صورت گرفته گفت: «دوستی ایران و کره ۶۰ سال قدمت دارد. کره برای حمایت از ایران در امور پناهندگان افغان به ایران معادل ۲۷ میلیون دلار کمک کرد و همچنین با کمک حدود ۸ میلیون دلاری از ایران درمبارزه با کووید حمایت نمود که شامل ۱ میلیون واکسن آسترازنکا، ۱ میلیون ماسک و کیت‌های پی سی آر می‌باشد.»

این واکنش سفارت کره جنوبی پس از انتقادات گسترده از این کشور صورت گرفته است. یک روز پیش از این، سفارت کره جنوبی در حساب توییتری خود از اهدای ۲ هزار ماسک کی‌اف ۹۴ به بیمارستانی در تهران خبر داده بود و اعلام این خبر بدلیل همزمانی بلوکه شدن دارایی‌ها ایران در سئول به انتقادات گسترده از این کشور منجر شده بود.

موضوع پول بلوکه شده ایران در حساب‌های بانک کره‌ای که بخش عمده آن به دلیل بدهی نفتی سئول به تهران است، مدتی است که به یک مسئله مورد مناقشه میان دو کشور تبدیل شده است.

کد مطلب 5341635

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    نظرات

    • ناشناس IR ۰۳:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      9 0
      پاسخ
      این کره ای تاکی میخوای رو ی زخم من نمک بپاشند
    • جوادی GB ۰۷:۴۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      10 0
      پاسخ
      بخوره تو سرت :|
    • عبدالله IR ۰۸:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      9 0
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      کرّه حدود 10 ملیارد $ راهزنی کرده حالا میخواهد با اهدای 1 کارتن ماسک ارزان، چه چیز را اثبات کند؟ جز خریّت خودش را
    • علی IR ۰۸:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      9 0
      پاسخ
      دزد سر گردنه اگر راست می گویید اموال ملت ایرلن را پس بدهید
    • ۰۸:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      4 0
      پاسخ
      وزارت بهداشت خودمون ماسک رایگان نمیده اونوقت اینها ماسک هدیه میدن.چقدر مهربونن!!!
    • IR ۰۹:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      4 1
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      خاک بر سر ما اگر از این دزد سر گردنه یک کارتن ماسک را بگیریم. بریزید جلوی درب سفارتش تا بفهمد اینجا شوی تبلیغاتی نیست
    • IR ۱۰:۳۴ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      0 0
      پاسخ
      لعنت و نفرین و شرم بر تو و دوستی 60 ساله ات؟؟! دزدهای سر گردنه و جیره خواران گاو چرانهایی آمریکایی! اینها روزگاری ناموس خود را در اختیار آمریکایی ها گذاشتند. چه انتظاری از آنا دارید!!؟
    • جمشید IR ۱۰:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      0 0
      پاسخ
      دوستی ..خاله خرسه را نمی‌خواهیم..اخراجشان کنید
    • هموطن IR ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      0 0
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      کره صنعتش به ایران تحمیل شده باید این مسئله ریشه کن شه پولی که تو جیب کره میریزن با صرف کیفیت و حمایت از تولیدات داخلی بشه
    • IR ۱۱:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      0 0
      پاسخ
      کره ایها با خائنین داخلی دوستی دیرینه دارن و خوب یاد گرفتن چطور پول ایران رو بزنن بجیب

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