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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۷:۱۹

با هدف تکمیل معاملات ایران با شرکتهای ژاپنی و کره ای؛

دولت آمریکا بخشی از تحریمهای تجاری علیه ایران را لغو کرد

دولت آمریکا بخشی از تحریمهای تجاری علیه ایران را لغو کرد

وزارت خارجه ایالات متحده به کنگره اطلاع داد که به منظور تکمیل معاملات شرکتهای ژاپنی و کره جنوبی صادرکننده اقلام غیرتحریمی به ایران، واشنگتن بخشی از تحریمهای تجاری علیه تهران را لغو می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فری بیکن، وزارت خارجه ایالات متحده شامگاه سه شنبه به کنگره اطلاع داد که بخشی از تحریم‌های تجاری ایران را لغو می‌کند. با لغو این تحریم‌ها، تهران این امکان را می‌یابد که به دارایی‌های بلوکه شده خود در کره جنوبی و ژاپن دسترسی پیدا کند.

این معافیت که توسط «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه ایالات متحده امضا شد، «انتقال وجوه ایران به حساب‌های محدود را به صادرکنندگان در ژاپن و کره جنوبی» اجازه می‌دهد.

در واقع، این معافیت به دارایی‌های ایران که در نتیجه تحریم‌های آمریکا بلوکه شده است، امکان می‌دهد که بدون نقض قوانین آزاد شوند.

سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد که بلینکن این معافیت تحریمی را امضا کرد تا به ژاپن و کره جنوبی یک مهلت ۹۰ روزه دیگر برای تکمیل معاملات خود با ایران بدهد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ادامه افزود: «وزارت خارجه پیش‌تر معافیتی را صادر کرد که به وجوه مالی مسدود شده در حساب‌های محدود ایران در ژاپن و کره جنوبی اجازه می‌دهد برای پرداخت به شرکت‌های کره‌ای و ژاپنی که کالاهای غیر تحریمی به ایران صادر کرده‌اند، مورد استفاده قرار گیرند. این معاملات پرداخت مجدد گاهی اوقات زمان بر است و وزیر [خارجه] معافیت را به مدت ۹۰ روز دیگر تمدید کرد».

وزارت خارجه آمریکا در ادامه تأکید کرد که این معافیت «انتقال هرگونه وجه به ایران را اجازه نخواهد داد».

وزارت خزانه داری ایالات متحده هنوز در این باره اظهارنظری نکرده است.

کد مطلب 5257520

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    نظرات

    • کارشناس سیاسی ۰۷:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      1 8
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      نباید در آزاد سازی منابع مالی بلوکه شده در کره جنوبی و ژاپن هیچ محدودیتی باشد زیرا این سرمایه متعلق به ملت ایران است.
    • مجید بلوری زاده IR ۱۰:۳۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      5 0
      پاسخ
      خدا کنه ابن پول های ازاد شده خرج ملت ایران بشه مردیم از گرانی
      • IR ۱۵:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
        0 2
        بزرگوار گفته اجازه نمیدیم این پولها به ایران منتقل بشه.
    • بهرام پورجعفردایی IR ۱۰:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      3 0
      پاسخ
      من می‌خواهم همه برنامه ها را ببینم
    • اکبر IR ۱۱:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      3 0
      پاسخ
      بنظرم اگر صحت داشته باشد خبر بسیار خوبی هست به شرط اینکه دولت پول رابه نیازمندان بدهدنه برای خودش
    • فافا IR ۱۱:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      0 3
      پاسخ
      واقعا خسته نباشن با این رفع تحریماشون. یعنی هیچ پولی به ما داده نمیشه فقط کالا وارد کشور بشه اونم لابد از شرکت هایی مثه سامسونگ و ال‌جی که یه روز مارو تحریم کردند خجالت آوره
    • ایران IR ۱۲:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      0 2
      پاسخ
      این لغو نیست !!! این تعلیق هست و بسیار بدتر هست. عملا شریک تجاری کره و ژاپن قراره تا 90 روز حذف کامل بشه
    • پروفسور IR ۱۳:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      2 2
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      بخشی از تحریم های تجاری، کلا تجارت یعنی دلار، وقتی تحریمش رو لغو میکنه حداقل باید یه جنسی یه کالایی یا هر چیزی که به تجارت ایران ربط داره قیمتش بیاد پایین. ببینید ایران کدومش رو میاره پایین. اگه امریکا تمام تحریم هاشم لغو کنه چیزی که تو ایران رفت بالا دیگه پایین نمیاد.
      • بله اجناسی که بالا رفته دیگه پایین نخواهد آمد IR ۱۸:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
        0 1
        خوب
    • کسری ۱۹:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
      0 0
      پاسخ
      این که فایده نداره، بیشتر به نفع ژاپن و کره است. به نظر من باید جنسهایی که وارد می‌کنند از شرکتهای سامسونگ و ال‌جی نباشه و بعد از لغو کلی تحریم دیگر با این شرکتها کار نکنن.

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