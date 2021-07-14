دولت آمریکا بخشی از تحریمهای تجاری علیه ایران را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فری بیکن، وزارت خارجه ایالات متحده شامگاه سه شنبه به کنگره اطلاع داد که بخشی از تحریم‌های تجاری ایران را لغو می‌کند. با لغو این تحریم‌ها، تهران این امکان را می‌یابد که به دارایی‌های بلوکه شده خود در کره جنوبی و ژاپن دسترسی پیدا کند.

این معافیت که توسط «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه ایالات متحده امضا شد، «انتقال وجوه ایران به حساب‌های محدود را به صادرکنندگان در ژاپن و کره جنوبی» اجازه می‌دهد.

در واقع، این معافیت به دارایی‌های ایران که در نتیجه تحریم‌های آمریکا بلوکه شده است، امکان می‌دهد که بدون نقض قوانین آزاد شوند.

سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد که بلینکن این معافیت تحریمی را امضا کرد تا به ژاپن و کره جنوبی یک مهلت ۹۰ روزه دیگر برای تکمیل معاملات خود با ایران بدهد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ادامه افزود: «وزارت خارجه پیش‌تر معافیتی را صادر کرد که به وجوه مالی مسدود شده در حساب‌های محدود ایران در ژاپن و کره جنوبی اجازه می‌دهد برای پرداخت به شرکت‌های کره‌ای و ژاپنی که کالاهای غیر تحریمی به ایران صادر کرده‌اند، مورد استفاده قرار گیرند. این معاملات پرداخت مجدد گاهی اوقات زمان بر است و وزیر [خارجه] معافیت را به مدت ۹۰ روز دیگر تمدید کرد».

وزارت خارجه آمریکا در ادامه تأکید کرد که این معافیت «انتقال هرگونه وجه به ایران را اجازه نخواهد داد».

وزارت خزانه داری ایالات متحده هنوز در این باره اظهارنظری نکرده است.