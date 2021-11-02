دمای هوای زنجان کاهش می یابد

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان قسمتی ابری بوده و بارش محلی و خفیف باران مناطق استان را فرا می‌گیرد.

وی با بیان اینکه بارش‌ها در استان از روز چهارشنبه محسوس خواهد بود، اظهار کرد: بارش‌ها تا اواخر روز پنجشنبه در استان ادامه دارد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با بیان اینکه بارندگی در استان با رعد و برق همراه خواهد بود، گفت: در این میان به شهروندان توصیه می‌شود در بلندی و ارتفاعات کوهستانی تردد نکنند.

رحمان نیا همچنین از وقوع شدید باد در استان خبر داد و تاکید کرد: شهروندان در کنار ساختمان‌های نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

وی به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای هوای استان بیش از ۸ تا ۱۲ درجه سانتی گراد کاهش یافته و هوا سرد می‌شود که در این میان کشاورزان نسبت به نگهداری محصولات خود اقدامات لازم را مد نظر قرار دهند و تاسیسات کشاورزی خود را عایق بندی کنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و افزود: دمای فعلی شهر زنجان ۱۸ درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته تغییری نداشته است.