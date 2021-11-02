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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۰:۰۱

مدیرکل هواشناسی استان زنجان:

دمای هوای زنجان کاهش می یابد

دمای هوای زنجان کاهش می یابد

زنجان-مدیرکل هواشناسی استان زنجان از کاهش بیش از ۸ تا ۱۲ درجه ای دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد.

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان قسمتی ابری بوده و بارش محلی و خفیف باران مناطق استان را فرا می‌گیرد.

وی با بیان اینکه بارش‌ها در استان از روز چهارشنبه محسوس خواهد بود، اظهار کرد: بارش‌ها تا اواخر روز پنجشنبه در استان ادامه دارد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با بیان اینکه بارندگی در استان با رعد و برق همراه خواهد بود، گفت: در این میان به شهروندان توصیه می‌شود در بلندی و ارتفاعات کوهستانی تردد نکنند.

رحمان نیا همچنین از وقوع شدید باد در استان خبر داد و تاکید کرد: شهروندان در کنار ساختمان‌های نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

وی به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای هوای استان بیش از ۸ تا ۱۲ درجه سانتی گراد کاهش یافته و هوا سرد می‌شود که در این میان کشاورزان نسبت به نگهداری محصولات خود اقدامات لازم را مد نظر قرار دهند و تاسیسات کشاورزی خود را عایق بندی کنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و افزود: دمای فعلی شهر زنجان ۱۸ درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته تغییری نداشته است.

کد مطلب 5341678

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