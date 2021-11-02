جزئیات واگذاری سهام عدالت به جاماندگان/طرح بزودی جمع بندی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت: یکی از اقدامات مهم مجلس و دولت تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت است که چند میلیون از جمعیت کشور را پوشش می‌دهد. به دلیل فقدان نظام جامع اطلاعات در سال ۸۴، سهام عدالت به دهک‌های پایین اختصاص نیافت.

پورابراهیمی با بیان اینکه جلساتی در خصوص تعیین تکلیف جاماندگان این سهام در مجلس داشته‌ایم، گفت: در قالب شش دهک برخی افراد از سهام عدالت جامانده اند که پیگیری و قرار شد که به این افراد سهام عدالت واگذار شود. در چند روز آینده طرح واگذاری سهام به جاماندگان جمع بندی می‌شود و با نگاه مثبت دولت، این طرح ظرف چند روز آینده در دستور کار قرار می‌گیرد و امیدوارم در قالب توافق با دولت این موضوع نهایی شود.

وی ادامه داد: رایزنی‌ها را با رئیس جمهور شروع و نامه‌ای را به دولت ارسال کردیم که خوشبختانه با کلیات بحث موافقت شده و این مسئله به سازمان برنامه و بودجه ارجاع شده است. بعد از موافقت دولت، ما طرح مصوب کمیسیون اقتصادی را یک هفته پس از آن در دستورکار مجلس قرار می‌دهیم. از ۲۰ میلیون نفر جا مانده، گروه اول که حدود ۱۰ میلیون نفر هستند و در گزارش اول کمیسیون به آن اشاره شده که تعدادی از این افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی و بقیه نیز از حوزه کارگران، بازنشستگان و مانند گروه‌هایی که در این حوزه قرار می‌گیرند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به برخی مشکلات و تخلفات در مسیر سهام عدالت افزود: ۱۳ شرکت غیر بورسی هنوز برای واگذاری سهام به دهک‌های پایین جامعه ارزش گذاری نشده است.

سهام عدالت جاماندگان قابل تأمین است

احمد کابلی‌زاده کارشناس مسائل اقتصادی نیز با حضور برنامه گفت: منابع لازم برای جا ماندگان سهام عدالت دیده شده است و دولت توان واگذاری سهام عدالت بنگاه‌های مشمول به دهک‌های پایین جامعه را دارد. در قانون اصل ۴۴ ساختاری دیده شده تا مردم در تعاونی‌های استانی جمع شوند، اما در این مسیر مشکلاتی به وجود آمد.

وی ادامه داد: ظرف یک سال سیستم بسته نشد و از طرفی تعاونی‌ها هم شکل نگرفت و این طرح به بن بست خورد. مشکل دیگر بورسی بودن شرکت‌ها بود که این هم نشد؛ چون خیلی از شرکت‌ها بورسی نبودند.

این کارشناس اقتصادی در پایان اظهار کرد: مشکل دیگر در مسیر سهام عدالت، روند آزادسازی سهام بود که اجرایی نشد و اجرایی نشدن این باعث تجمع و یکجا ارائه شدن در بورس بود که مشکلاتی را به وجود آورد. بسیاری از مشکلات حل شده است و در حال حاضر دولت توان واگذاری سهام (عدالت) بنگاه‌های مشمول به افراد جا مانده از سهام عدالت را دارد.