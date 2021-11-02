قالیباف: وزیر بهداشت باید به نامه مجلس توجه کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی اظهار داشت: جمعی از نمایندگان مجلس مدتی است که سه سوال از وزیر بهداشت در مورد واکسن کرونا مطرح کرده‌اند اما وزیر بهداشت هنوز پاسخی به نمایندگان ‌نداده است.

وی با اشاره به این سوالات، گفت: سوال نمایندگان از وزیر بهداشت آن است که نتایج تحقیق ۸۰ میلیون دوز واکسن بر مبنای جنس و نوع واکسن چه بوده است؟ دلایل تزریق واکسن به افراد زیر ۱۸ سال تشریح و مشخص شود که با کدام مطالعات بوده است؟ همچنین سوال دیگر نمایندگان از وزیر بهداشت و درمان آن است که با توجه به اینکه رئیس‌جمهور گفته است کار ما در حوزه واکسن باید اقناعی باشد نه اجباری، توضیح دهد که وزارت بهداشت در این زمینه چه اقداماتی انجام داده است؟

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزیر بهداشت و درمان به این سوالات نمایندگان هیچ پاسخی نداده و شأن مجلس شورای اسلامی در این قضیه رعایت نشده است.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر، گفت: اگر رئیس هر کمیسیونی وزیری را به مجلس دعوت کند، آن وزیر باید در مجلس حضور یابد و بر این اساس اگر کمیسیون بهداشت و درمان نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت و درمان فرستاده، عین‌اللهی موظف است که به آن توجه کند و در کمیسیون حضور یابد.