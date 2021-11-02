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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۰:۰۴

حاشیه امروز بهارستان؛

جدال لفظی دو نماینده درباره واکسن «کرونا»/ حرف خلاف واقع نزنید

جدال لفظی دو نماینده درباره واکسن «کرونا»/ حرف خلاف واقع نزنید

دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دقایقی جو صحن مجلس را متشنج کردند و درباره تزریق واکسن کرونا با یکدیگر جدال لفظی داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی عملکرد حسن روحانی در ستاد ملی مقابله با کرونا، دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یکدیگر درگیر شدند.

قضیه از این قرار بود که محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی تأکید کرد که باید در تزریق واکسن کرونا، اقناع صورت گیرد و نباید واکسیناسیون کرونا به صورت اجباری انجام شود.

این تذکر نقدعلی باعث شد تا جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس به طرف نقدعلی برود و بر سر وی فریاد بزند.

کریمی قدوسی خطاب به نقدعلی گفت: تزریق واکسن کرونا موضوعی است که به تأیید رهبر معظم انقلاب رسیده است و همه مردم باید واکسن بزنند و شما نباید از تریبون مجلس حرفی خلاف این مسئله مطرح کنید.

این پایان کار نبود و جدال لفظی بین این دو در مورد واکسن کرونا ادامه داشت و تعداد زیادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جای خود بلند شدند و به سمت این دو نماینده آمدند تا آنان را آرام کنند.

درگیری لفظی بین این دو نماینده تا دقایقی نظم صحن مجلس را به هم زد و در نهایت وساطت چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی باعث شد درگیری بین نقدعلی و کریمی قدوسی به پایان برسد.

کد مطلب 5341796
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • داریوش IR ۱۰:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      23 2
      پاسخ
      خب هرکسی باید نظر خودش را اعلام کنه. چه ربطی به نماینده مشهد داشته؟ نمیدونم چرا نمایندگان کلانشهر ها و یا نمایندگان سابقه دار فکر میکنند می‌توانند هر رفتاری در مجلس داشته باشند و یا بیشتر از بقیه می فهمند.
    • علی IR ۱۱:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      18 5
      پاسخ
      بشینید تا به اجبار مردم واکسن بزنند کسی که میدونه واکسن عامل مرگ زودرس هست اگر قرار باشه به زور واکسن بزنه جونش کف دستش میذاره و مبارزه میکنه.
      • ali IR ۱۵:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
        0 5
        من نمیدونم واکسن زدن درسته یا نزدن.اما علی جون اینکه به یکباره دم از مبارزه میزنی معلومه در اوایل نوجوانی هستی.قربونت پکباره رفتی سراغ مبارزه !!!بابا ایول.
    • شهروز IR ۱۱:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      4 0
      پاسخ
      یعنی اینقدر جون مردم براتون مهمه!!!!؟
    • IR ۱۱:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      7 24
      پاسخ
      نماینده متحجری که با واکسن زدن مخالف است. مقصر مردمی که به جنین افراد رای داده اند
      • IR ۱۴:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
        18 2
        متحجر نیست. دلسوزه. سه مفر از بستگان نزدیک من صبح واکسن زدند تا عصر فوت شدند چرا باید اجباری بشه وقتی به عده ای نمیسازه
      • IR ۰۹:۵۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
        3 0
        شما حرف دهنتو بفهم. متحجر نیست. مردمی هم که به ایشون رای دادند فهمیده هستند. به عملکرد دولت اعتماد ندارند. امثال شما متحجرید که راحت به مردم یک شهرستان توهین میکنید و خودتان را بالاتر میبینید
      • SG ۰۹:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
        0 0
        کسی نگفته مردم واکسن نزنن هرکی دوست داشت میره میزنه کسی هم جلوشونو نگرفته اما این مساله میتونه عوارض جانی داشته باشه شماهایی که موافق اجباری کردن هستید حاضرید مسوولیت اون دنیارو هم برای کسانی که دراثر عوارض واکسن فوت میکنن به عهوه بگیرید؟چون مثل قتل عمده
    • سیدیوسف هاشمی GB ۱۲:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      8 6
      پاسخ
      دست نمایندگان که آنها را جدا کردند درد کند -ممنون
    • علی IR ۱۲:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      8 2
      پاسخ
      هرج ومرج
    • IR ۱۲:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      15 3
      پاسخ
      قطعا مافیای واکسن وجود دارد .
    • IR ۱۲:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      4 5
      پاسخ
      نقدعلی و گرگعلی آخرش چه سود برای علی
    • IR ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      20 3
      پاسخ
      اجباری کردن واکسن کرونا یک مسئله حقوقی است وباید دادستانی به این قضیه ورود کند،اجباری کردن واکسن کرونا اصلا شرعی وقانونی نیست خیلی افراد بازدن واکسن کرونا فوت کرده ومرده اند ویک خانواده با تزریق واکسن کرونا بیچاره شده اند ،دولت باید به مردم تعهد بدهد که اگر واکسن زده فوت کرد دیه فرد متوفی را بپردازد
    • IR ۱۳:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      18 6
      پاسخ
      جالب اینجاست که الان بعضی از مردم بعداز تزریق واکسن فوت شدن و کسی هم نیست بگه خرت به چند من!!!! افرادیکه واکسن زدن مگه ایمن نشدند!!!! افرادی هم که نزدن میمیرن خو!!! به شما چه ربطی داره؟؟؟؟ برای شما که خوب میشه، یارانه نمی‌دید!!!!!
    • ارمین IR ۱۳:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      18 5
      پاسخ
      به هزار و یک دلیل واکسن باید اختیاری باشد یک- فرض کنیم به احتمال یک درصد این ویروس یک اسلحله بیولوژیک هست که چند سال بعد اثراتش مشخص میشود ایا عاقلانه نیست افرادی زنده بمانند؟ دو - این ویروس کاملا هوشمند هست و بر ضعیفترین نقطه بدن هر فرد اثر می کند وبه صور مختلف جهش ژنتیکی دارد چگونه واکسن ج میدهد؟
      • رضا IR ۱۴:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
        2 15
        اینا همش توهم هستش . پس از این به بعد بقیه واکسن ها رو هم به فرزندانتون تزریق نکن
      • IR ۱۶:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
        4 2
        عزیز من اقا رضا توهم شما می زنی که واقعیتها رو نمیبینی واکسن فرزندان سالهاست از لحاظ علمی تایید شده هیچ مورد فوتی بعد از تزریق نداشته ویروس کاملا شناخته شده هست ولی موضوع کرونا اینطور نیست کافیه به فوتی ها بعد تزریق فقط کمی فکر کنید
    • Saed IR ۱۴:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      16 2
      پاسخ
      واکسن کرونا نباید اجباری باشدچون نه از لحاظ علمی ثابت شده که چه عواقبی در آینده برای مردم دارد و خیلی از کسانی هم که زده اند مبتلا به کرونا شده اند و فوت کرده اند و از لحاظ شرعی هم کسی رو نمیشه مجبور کرد تازه مگر ما غیر از مردم عراق هستیم که نه واکسن و پروتکلی و نه ماسک نمی زنند و میزان مبتلا و
    • محمد IR ۱۴:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      2 0
      پاسخ
      واکسن کرونا مگه اجباری می شود؟
    • ارمین IR ۱۴:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      9 0
      پاسخ
      تصحیح می کنم منظور من از این ویروس این واکسن بود امیدوارم قدری هوشمندانه مسولان به مسله نگاه کنن و واکسن رو اجباری نکنند
    • IR ۱۴:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      12 0
      پاسخ
      این همه درمان برای کرونا داریم چرا واکسن مرگ ؟؟؟؟نماینده ای که موافق واکسنه معلومه خودش عزیزشو توسط واکسن از دست نداده
    • علی IR ۱۴:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      9 0
      پاسخ
      شما که برای هر چیزی فتوا صادر میکنید آقای قدوسی هروقت علما گفتند که نزدن واکسن گناه کبیره ست اونوقت مردم خود میدانند و آخرت خودشان
    • م IR ۱۹:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      1 0
      پاسخ
      نماینده‌ای که بجای حرف کارشناسی. داد میزند. نشان میدهد. اصلا نمی‌داند منطق چیست
    • واکسن نزنید IR ۲۰:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      6 0
      پاسخ
      واکسن ها کرونا با مجوز اظطراری تزریق میشوند و عوارض بلند مدت و میان مدت آنها شناسایی نشدند نباید با محرومیت از خدمات ملت رو مجبور ب واکن زدن کرد هرکسی خودش تصمیم بگیره بزنه یا نه این اجبار اتفاقا اثر معکوس داره و خیلیا ترسشون بیشتر میشه چون حکومت فقط به کارهایی اصرار داره ک مطمین باشه به ضرر مردمه
    • من زینبیم IR ۰۷:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
      4 0
      پاسخ
      سلام دم حاج آقای نقدعلی گرم!! واقعاً باعث افتخارمه که شهرم چنین نماینده ی دلسوز و انقلابیِ حقیقی داره و خوشحالم که به ایشون رأی دادم.اگه چهارتا نماینده مثل ایشون بدون اینکه از حواشی این اقدامشون بترسند شجاعانه از حق مردم دفاع کنند نتیجه خواهند گرفت در مورد ظلمی که داره به مردم میشه.
    • محمدعای US ۰۷:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
      4 0
      پاسخ
      درود برشجاعت وغیرت آقای نقدعلی .. از حق دفاع میکنی .. نه به واکسن اجباری
    • الی IR ۱۰:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
      1 0
      پاسخ
      احسنت به این نماینده ی شجاع و آگاه، ان شاء الله بابی بشه تا بقیه ی نماینده ها هم که موافق واکسن اجباری نیستن اما از ترس صداشون در نمیاد، واکنش نشون بدن و بقیه رو آگاه کنن تا مردم رو از این منجلاب ساختگی کرونا و واکسن نجات بدن.
    • IR ۱۱:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
      2 0
      پاسخ
      دمت گرم حاج آقا
    • یادگار IR ۱۱:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
      2 0
      پاسخ
      ضمن تشکر از نماینده انقلابی آقای نقدعلی.اگر مردم از تزریق واکسن استقبال نمی کنند بدلیل عوارضی هست که از واکسن در اطرافیان شان دیدند.واکسنی که مجوز اضطراری داره قابل اعتماد نیست.اجباری کردن واکسن ،غیر شرعی است و عاقلانه نیست.لطفا به حق آزادی انسانها احترام بگذارید.
    • Mj NL ۱۲:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
      2 0
      پاسخ
      این همه دانشمند و مقاله علیه واکسن اجباری وجود داره اگه جوابی دارید بدید تا مطلع شیم در مناظره هم هیچ جواب و منطقی نداشتید چطور اعتماد کنیم کشور هایی که واکسن ساز هستن و 80 درصد واکسینه شدن دارن فوتی های زیادی میدن به روش های دارویی مدرن شیمیایی و نچرال بهت بدید
    • استاد IR ۱۴:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
      1 0
      پاسخ
      دم آقای نقدعلی گرم، ولی از نماینده انقلابی مثل کریمی قدوسی انتظار چنین برخوردی نداشتیم، خراب کردی
    • مریم IR ۱۴:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
      1 0
      پاسخ
      سیستم ایمنی همه مث هم نیست و خیلیها در اثر عوارض واکسن جان خود را از دست میدهند اجباری بودن واکسن خیلی غیر منطقیه
    • زهرا یاوریان FR ۱۵:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
      1 0
      پاسخ
      از جناب نقد علی نهایت تشکر راداریم ما از مجلس می خواهیم جلوی واکسیناسیون را بگیرند
    • رضا IR ۲۱:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
      1 0
      پاسخ
      واکسیناسیون اجباری نقشه صهیونیسم جهانی است. مرگ بر صهیونیست. مرگ بر انگلیس امیدوارم برخی مسئولین جاهل ما بیدار شوند.
    • مهرداد IR ۱۶:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۴
      1 0
      پاسخ
      نمیدونم چرا تا حرف از واکسن اجباری و عوارض واکسمم میشه رگ گردن همه بااد میکنه، اینهمه گزارش از عوارض واکسم داده شده یه نماینده هم بر اساس تکلیف شرعی ابراز نگرانی کرده و بر علیه واکسن اجباری حرف زده، ما با واکسن مخالف نیستیم ولی با اجباری شدنش کاملا مخالفیم، هرکی میخواد بره ۶تا بزنه ما نمیخوایم بزنیم
    • اف.خ IR ۱۶:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۰
      1 0
      پاسخ
      نماینده عزیز و محترم جناب اقای نقدعلی با تشکر و درود فراوان بر شما و حقگوئی تان

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