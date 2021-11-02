جدال لفظی دو نماینده درباره واکسن «کرونا»/ حرف خلاف واقع نزنید

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی عملکرد حسن روحانی در ستاد ملی مقابله با کرونا، دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یکدیگر درگیر شدند.

قضیه از این قرار بود که محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی تأکید کرد که باید در تزریق واکسن کرونا، اقناع صورت گیرد و نباید واکسیناسیون کرونا به صورت اجباری انجام شود.

این تذکر نقدعلی باعث شد تا جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس به طرف نقدعلی برود و بر سر وی فریاد بزند.

کریمی قدوسی خطاب به نقدعلی گفت: تزریق واکسن کرونا موضوعی است که به تأیید رهبر معظم انقلاب رسیده است و همه مردم باید واکسن بزنند و شما نباید از تریبون مجلس حرفی خلاف این مسئله مطرح کنید.

این پایان کار نبود و جدال لفظی بین این دو در مورد واکسن کرونا ادامه داشت و تعداد زیادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جای خود بلند شدند و به سمت این دو نماینده آمدند تا آنان را آرام کنند.

درگیری لفظی بین این دو نماینده تا دقایقی نظم صحن مجلس را به هم زد و در نهایت وساطت چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی باعث شد درگیری بین نقدعلی و کریمی قدوسی به پایان برسد.