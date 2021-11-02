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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۰:۲۲

نماینده دائم مکزیک در سازمان ملل؛

شورای امنیت جلساتی درباره افغانستان، یمن و سوریه برگزار می کند

شورای امنیت جلساتی درباره افغانستان، یمن و سوریه برگزار می کند

ریاست تازه منصوب شده شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کر که جلساتی درباره اوضاع خاورمیانه، افغانستان، یمن و سوریه در ماه جاری در این شورا برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «خوان دلا فوئنته رامیرز» نماینده دائم مکزیک در سازمان ملل متحد که از اول نوامبر به عنوان رئیس شورای امنیت نیز منصوب شده است، اعلام کرد که این شورا در ماه جاری جلساتی را درباره افغانستان، یمن، سوریه و همچنین اوضاع و شرایط خاورمیانه به طور کلی برگزار خواهد کرد.

طبق گفته های وی یک مناظره آزاد در ۹ نوامبر (۱۸ آبان) در مورد موضوع نابرابری و درگیری برگزار می شود که قرار است طی آن تاثیر فساد و نابرابری بر درگیری ها تجزیه و تحلیل شود. در ۱۶ نوامبر (۲۵ آبان) نیز مناظره ای دیگر در مورد صلح و امنیت بین المللی برگزار می شود.

رویدادی دیگر نیز درباره تاثیر قاچاق سلاح های سبک بر صلح و امنیت در ۲۲ نوامبر (یکم آذر) برگزار خواهد شد. علاوه بر این، نشست هایی در مورد بوسنی و هرزگوین، سومالی، یمن، عراق، لیبی، سوریه و به طور کلی خاورمیانه برگزار خواهد شد. رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت: نشستی درباره افغانستان در ۱۷ نوامبر (۲۶ آبان) برگزار خواهد شد.

احتمال برگزاری جلساتی درباره سودان و میانمار نیز وجود دارد.

کد مطلب 5341810

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