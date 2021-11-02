باخت پرسپولیس وزارت ورزش را به تکاپو انداخت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس نخستین شکست فصل خود را در هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر مقابل آلومینیوم اراک تجربه کرد.

باخت یک بر صفر سرخپوشان مقابل آلومینیوم اراک باعث انتقاد هواداران این تیم از وضعیت مدیریتی باشگاه نیز شد. وزارت ورزش و جوانان پس از حذف این تیم از لیگ قهرمانان ۲۰۲۱ آسیا با شکست مقابل الهلال عربستان قصد داشت هیأت مدیره جدید سرخپوشان را معرفی کند اما کناره گیری دو گزینه اصلی دولت سیزدهم برای مدیرعاملی باعث بلاتکلیفی قهرمان پنج دوره متوالی رقابت‌های لیگ برتر شد. موضوعی که پس از باخت شاگردان یحیی گل محمدی در اراک نیز نقل محافل هواداری این تیم شده است.

حمید سجادی وزیر ورزش پس از گفتگو با مشاوران خود تصمیم قطعی نسبت به اعلام اعضای جدید هیأت مدیره پرسپولیس گرفته است. پیگیری‌های خبرنگار مهر، نشان می‌دهد مجید صدری سرپرست فعلی باشگاه یکی از کسانی است که در کنار غلامعلی محمدعلیپور عضو فعلی هیأت مدیره شانس ماندن در این باشگاه را دارند اما همچنان مشخص نیست صدری به مدیرعاملی خواهد رسید یا شخص دیگری عهده‌دار این سمت خواهد شد.

باخت پرسپولیس مقابل آلومینیوم اراک باعث شده تا دو تن از پیشکسوتان این تیم پیشنهاد حضور در هیأت مدیره و جذب اسپانسر مالی مناسب را به اطرافیان وزیر ورزش منتقل کنند اما سجادی هنوز تصمیمی درباره این افراد نگرفته است.

وزیر ورزش و جوانان قصد دارد مدیرعاملی را انتخاب کند که علاو ه بر اجرای سیاست خصوصی سازی باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال تهران بتواند منابع مالی قابل قبولی را برای هزینه‌های فصل جاری این تیم تزریق کند.

باید دید جمع بندی سجادی تا ۲۰ آبان ماه به کجا ختم می‌شود و این باشگاه پس از گذشته سه ماه چه گزینه‌ای را پشت صندلی مدیرعاملی خود خواهد دید.