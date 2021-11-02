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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۳:۳۵

درخواست ورزشی‌ها برای ورود به هیات مدیره؛

باخت پرسپولیس وزارت ورزش را به تکاپو انداخت

باخت پرسپولیس وزارت ورزش را به تکاپو انداخت

باخت پرسپولیس مقابل آلومینیوم اراک و انتقاد از عدم انتخاب هیات مدیره جدید سرخپوشان باعث تکاپوی وزارت ورزش برای تعیین آنها شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس نخستین شکست فصل خود را در هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر مقابل آلومینیوم اراک تجربه کرد.

باخت یک بر صفر سرخپوشان مقابل آلومینیوم اراک باعث انتقاد هواداران این تیم از وضعیت مدیریتی باشگاه نیز شد. وزارت ورزش و جوانان پس از حذف این تیم از لیگ قهرمانان ۲۰۲۱ آسیا با شکست مقابل الهلال عربستان قصد داشت هیأت مدیره جدید سرخپوشان را معرفی کند اما کناره گیری دو گزینه اصلی دولت سیزدهم برای مدیرعاملی باعث بلاتکلیفی قهرمان پنج دوره متوالی رقابت‌های لیگ برتر شد. موضوعی که پس از باخت شاگردان یحیی گل محمدی در اراک نیز نقل محافل هواداری این تیم شده است.

حمید سجادی وزیر ورزش پس از گفتگو با مشاوران خود تصمیم قطعی نسبت به اعلام اعضای جدید هیأت مدیره پرسپولیس گرفته است. پیگیری‌های خبرنگار مهر، نشان می‌دهد مجید صدری سرپرست فعلی باشگاه یکی از کسانی است که در کنار غلامعلی محمدعلیپور عضو فعلی هیأت مدیره شانس ماندن در این باشگاه را دارند اما همچنان مشخص نیست صدری به مدیرعاملی خواهد رسید یا شخص دیگری عهده‌دار این سمت خواهد شد.

باخت پرسپولیس مقابل آلومینیوم اراک باعث شده تا دو تن از پیشکسوتان این تیم پیشنهاد حضور در هیأت مدیره و جذب اسپانسر مالی مناسب را به اطرافیان وزیر ورزش منتقل کنند اما سجادی هنوز تصمیمی درباره این افراد نگرفته است.

وزیر ورزش و جوانان قصد دارد مدیرعاملی را انتخاب کند که علاو ه بر اجرای سیاست خصوصی سازی باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال تهران بتواند منابع مالی قابل قبولی را برای هزینه‌های فصل جاری این تیم تزریق کند.

باید دید جمع بندی سجادی تا ۲۰ آبان ماه به کجا ختم می‌شود و این باشگاه پس از گذشته سه ماه چه گزینه‌ای را پشت صندلی مدیرعاملی خود خواهد دید.

کد مطلب 5341811
مهدی مرتضویان

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    نظرات

    • IR ۱۵:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      24 28
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      با این تیترت داری به تکاپو میندازیشون یا به تکاپو افتادن!!؟؟ و اینکه تو هشت سال دولت قبل هم نگران استقلال و هیئت مدیره داشتن قوی بودی یا جناب نویسنده بی طرف!!!؟
      • پنجعلی ۵ US ۱۹:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
        1 2
        یعتی پرسپولیس مدیر عامل هم نداشته باشه ؟ ۸سال گدشته استقلال مدیر عامل نداشت ؟ اینهمه بازیکن تاپ خارجی نداشتت؟ نهتنها هیجی از پرسپولیس کمتر باکه بیشتر هم داشت ، فقط قهرمانی کم داشت و بهانه جویی زیاد
      • IR ۲۱:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
        6 8
        چی رو با چی مقایسه میکنی. اخه استقلال هم شدتیم. تیم اول ایران فقط پرسپولیس با جامهایی که امسال هم منتظرش باشید.
      • מוות לישראל, אויב האדם IR ۲۳:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
        1 3
        پرسپولیسی دیگه بیشتر از این نمیشه روت حساب کرد .
    • ع RO ۱۷:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      0 0
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      شما‌خودتان‌عرضه نداشتید‌وبالگردن‌این‌و ا ن‌بودید‌‌پرسپولیس‌مگر‌استقلال ....
    • شاهزادگان آبی NL ۱۹:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      5 3
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      بعله دیگه....تیم نورچشمی آقایون باخته وباید همه کشوردست بدست هم بدن و یجوری بیارنشون بالا....8سال استقلال اون همه مشکل داشت صدای یه رسانه درنیومد....راستی ناهار گلمحمدی خوشمزه بود؟؟؟؟؟
    • کوروش IR ۲۰:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      1 2
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      اتفاقا یکی می‌گفت یحیی از عمد باخت تا هیبت مدیره عوض بشن
    • لونگ IR ۲۲:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      1 1
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      کریمی رو بیارید
    • Majid IR ۲۲:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      3 2
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      من بمیرم که این استقلال چه مظلوم چه بی کس وکاره چه متخصص حذفیات چه دسته سه روندیده ده سال یه جام نیاوردن مرحله گروهی حذف میشن باپلی اف میان جام آسیا فکرمیکنن امجدیه هس به قول مظلومی گاج رفت تموم شد جوری رفتارنکنیدانگارهرساله جام درومیکنید خب این همه بازیکن نیاریدکوجام؟ فقط بدهی روبدهی
    • IR ۰۲:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
      2 4
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      خدارو شکر دیگه بابا مسعودی نیست که براتون امتیاز بخره . این بده ! 🤣

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