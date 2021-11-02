  1. استانها
  2. گلستان
۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۱:۰۸

دومین جشنواره کشوری «چکامه های کهن» در گلستان برگزار می شود

دومین جشنواره کشوری «چکامه های کهن» در گلستان برگزار می شود

گرگان- دومین جشنواره کشوری «چکامه های کهن» در گلستان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جشنواره کشوری چکامه های کهن در گلستان برگزار می شود.

این جشنواره در دو بخش اصلی و جنبی برگزار می شود که در بخش اصلی، آواها و نواهای محلی اقوام (ویژه افراد بالای ۶۰ سال) شامل: شادمانه های اقوام، نواهای آئینی و مناسک، کارآواها، لالایی ها، نواهای مذهبی و چاووشی و غیره خواهد بود.

همچنین بخش جنبی شامل، عکس پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها با نوه ها (عکاسی با موبایل ، دوربین و غیره) و خاطره نویسی از پدربزرگ ها و مادر بزرگ ها (ویژه دانش آموزان دوره ی ابتدایی، تایپ شده و حداکثر در دو صفحه) است.

مهلت ارسال آثار تا پایان آبان ماه ۱۴۰۰ خواهد بود.

علاقمندان می توانند آثار خود را از به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند و برای کسب اطلاع بیشتر به سایت بهزیستی گلستان مراجعه کنند.

هر فرد می تواند حداکثر سه اثر به دبیرخانه ارسال کند. به نفرات برتر جایزه نقدی تعلق خواهد گرفت.

دومین جشنواره کشوری «چکامه های کهن» در گلستان برگزار می شود

کد مطلب 5341898

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها