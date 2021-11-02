به گزارش خبرنگار مهر، دومین جشنواره کشوری چکامه های کهن در گلستان برگزار می شود.
این جشنواره در دو بخش اصلی و جنبی برگزار می شود که در بخش اصلی، آواها و نواهای محلی اقوام (ویژه افراد بالای ۶۰ سال) شامل: شادمانه های اقوام، نواهای آئینی و مناسک، کارآواها، لالایی ها، نواهای مذهبی و چاووشی و غیره خواهد بود.
همچنین بخش جنبی شامل، عکس پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها با نوه ها (عکاسی با موبایل ، دوربین و غیره) و خاطره نویسی از پدربزرگ ها و مادر بزرگ ها (ویژه دانش آموزان دوره ی ابتدایی، تایپ شده و حداکثر در دو صفحه) است.
مهلت ارسال آثار تا پایان آبان ماه ۱۴۰۰ خواهد بود.
علاقمندان می توانند آثار خود را از به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند و برای کسب اطلاع بیشتر به سایت بهزیستی گلستان مراجعه کنند.
هر فرد می تواند حداکثر سه اثر به دبیرخانه ارسال کند. به نفرات برتر جایزه نقدی تعلق خواهد گرفت.
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