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۲۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۵۳

سرعت غیرمجاز علت واژگونی دنا در یزد؛ راننده ۱۶ ساله جان باخت

سرعت غیرمجاز علت واژگونی دنا در یزد؛ راننده ۱۶ ساله جان باخت

یزد - رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان یزد گفت: سرعت غیرمجاز و ناتوانی در کنترل خودرو، بامداد امروز به مرگ راننده ۱۶ ساله دنا و مصدومیت چهار سرنشین دیگر در بلوار شهرک صنعتی یزد منجر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی پلیس یزد، سرهنگ عزیزالله دستوار اظهار کرد: حادثه واژگونی در ساعت ۲:۲۰ بامداد پنجشنبه رخ داد و یک دستگاه خودروی دنا به رانندگی نوجوانی ۱۶ ساله و با چهار سرنشین، در بلوار شهرک صنعتی به سمت میدان جهاد، به دلیل سرعت بالا و ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه از مسیر خارج و واژگون شد.

وی افزود: در این حادثه راننده ۱۶ ساله جان خود را از دست داد و چهار سرنشین دیگر نیز مصدوم شدند.

رئیس پلیس راهور استان یزد با تأکید بر اهمیت رعایت سرعت مطمئنه و توجه به شرایط رانندگی، خاطرنشان کرد: سرعت غیرمجاز و ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه می‌تواند حوادث جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.

دستوار همچنین بر ضرورت جلوگیری از رانندگی افراد فاقد گواهینامه و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی تأکید کرد.

کد مطلب 7008565

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    نظرات

    • مجید IR ۲۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۸/۲۱
      0 0
      پاسخ
      ۱۶ ساله چرا آخی

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