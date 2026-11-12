پنجشنبه بدون گره ترافیکی در پایتخت؛ توصیه پلیس به رانندگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ با توجه به وضعیت ترافیک معابر و بزرگراه های حال حاضر شهر تهران گفت: صبح پنجشنبه پایتخت با تردد عادی خودروها در مسیرهای اصلی ‌و بزرگراهی آغاز شده است.

وی با اشاره به روان بودن تردد در معابر اصلی پایتخت توضیح داد: خلوت بودن معابر نباید موجب کاهش دقت یا تغییر در شیوه صحیح رانندگی شود گاهی همین مسیرهای کم‌ تردد به دلیل افزایش سرعت و کاهش تمرکز راننده، زمینه‌ ساز حوادث تلخ و ناگوار می‌شوند.

شریفی در پایان به رانندگان توصیه کرد: همواره احتمال ورود ناگهانی عابر پیاده، تغییر مسیر سایر خودروها یا بروز موانع پیش‌ بینی‌ نشده را در نظر داشته باشید با حفظ فاصله طولی و پرهیز از سبقت‌های غیر مجاز اجازه ندهید یک لحظه غفلت حادثه ای تلخ را به بوجود بیاورد. حتی در خیابان‌ های خلوت نیز با سرعت مطمئنه حرکت کرده و از هرگونه عجله پرهیز کنید و همواره آمادگی واکنش به اتفاقات پیش‌ بینی ‌نشده را داشته باشید.