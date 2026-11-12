قیمت جهانی طلا کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری، در معاملات روز پنچشنبه بازار جهانی تحت تاثیر انتشار داده‌های تورمی آمریکا کاهش یافت و پس از ثبت پایین‌ترین سطح خود از چهارم نوامبر در معاملات ابتدایی روز جاری، در ادامه با ۰.۲ درصد کاهش، به ۳۹۷۷ دلار و ۹۹ سنت رسید.

قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در دسامبر با ۰.۴ کاهش، در ۳۹۸۳ دلار و ۲۰ سنت معامله شد.

همچنین در بازار سایر فلزات گرانبها، قیمت هر اونس پالادیوم با ۰.۵ درصد افزایش به ۱۰۳۲ دلار و ۶۳ سنت رسید. این فلز پیش‌تر به بالاترین سطح خود از ۲۲ اکتبر رسیده بود.