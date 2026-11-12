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۲۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۵۰

قیمت جهانی طلا کاهش یافت

قیمت جهانی طلا کاهش یافت

قیمت طلا در معاملات روز پنچشنبه بازار جهانی تحت تاثیر انتشار داده‌های تورمی آمریکا کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری، در معاملات روز پنچشنبه بازار جهانی تحت تاثیر انتشار داده‌های تورمی آمریکا کاهش یافت و پس از ثبت پایین‌ترین سطح خود از چهارم نوامبر در معاملات ابتدایی روز جاری، در ادامه با ۰.۲ درصد کاهش، به ۳۹۷۷ دلار و ۹۹ سنت رسید.

قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در دسامبر با ۰.۴ کاهش، در ۳۹۸۳ دلار و ۲۰ سنت معامله شد.

همچنین در بازار سایر فلزات گرانبها، قیمت هر اونس پالادیوم با ۰.۵ درصد افزایش به ۱۰۳۲ دلار و ۶۳ سنت رسید. این فلز پیش‌تر به بالاترین سطح خود از ۲۲ اکتبر رسیده بود.

کد مطلب 7008549

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