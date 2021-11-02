یک جایزه از جشنواره بوگوتا برای «دشت خاموش»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران جوان هفتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم بوگوتا که در کشور کلمبیا به صورت حضوری برگزار شد، به فیلم سینمایی «دشت خاموش» ساخته احمد بهرامی و تهیه‌کنندگی سعید بشیری رسید.

همچنین این فیلم سینمایی قرار است به زودی در بخش سینمای جهان سی و دومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کارتاژ که در کشور تونس و بیست و نهمین دوره جشنواره ملاقات با جنون که در شهر تورنتو کانادا برگزار می‌شود، روی پرده برود.

سی و دومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کارتاژ از تاریخ ۳۰ اکتبر تا ۶ نوامبر مصادف با ۸ تا ۱۵ آبان در کشور تونس برگزار می‌شود و احمد بهرامی فیلمساز ایرانی که داور بخش رقابتی این جشنواره است، هم اکنون در کشور تونس حضور دارد.

همچنین زمان اکران «دشت خاموش» در این جشنواره روز پنجشنبه ۱۳ آبان ساعت ۱۴ در سینما اپرا، روز جمعه ۱۴ آبان ساعت ۱۵ در سینما پلاس و روز شنبه ۱۵ آبان ساعت ۲۱:۳۰ در سینما مد آرت خواهد بود.

ترکیب کامل هیات داوری این جشنواره عبارتند از انزو پروچلی از ایتالیا، جسیکا فبیولا از اتیوپی، طارق الشناوی از مصر، هوجی فورتونا از آنگولا، داوود اولاد السید از مراکش، سفیان بن فرحات از تونس و احمد بهرامی از ایران.

از سوی دیگر بیست و نهمین دوره جشنواره ملاقات با جنون ۲۸ اکتبر تا ۷ نوامبر (۶ تا ۱۶ آبان) در شهر تورنتو کانادا برگزار می‌شود و «دشت خاموش» ۷ نوامبر مصادف با روز یکشنبه ۱۶ آبان ماه برای اولین بار در تورنتو روی پرده می‌رود و پس از نمایش فیلم جلسه پرسش و پاسخ نیز برقرار خواهد بود.

«دشت خاموش» که این روزها در سینماهای «هنروتجربه» روی پرده است و پخش بین‌المللی آن برعهده علی قاسمی است تاکنون در بیش از ۲۵ جشنواره بین‌المللی حضور داشته و جوایز مهمی را کسب کرده است که عبارتند از دریافت تندیس شیر بهترین فیلم بخش افق‌ها از فستیوال ونیز سال ۲۰۲۰، تندیس بهترین فیلم از فستیوال هنگ کنگ سال ۲۰۲۱، تندیس بهترین بازیگر مرد برای علی باقری از فستیوال هنگ کنگ سال ۲۰۲۱، بهترین تدوین برای سارا یاوری از انجمن بین‌المللی منتقدان و روزنامه نگاران سراسر جهان سال ۲۰۲۱، نشان فیپرشی از فدراسیون بین‌المللی منتقدان فیلم سال ۲۰۲۰، تندیس بنیاد فای (اعتماد ملی ایتالیا) سال ۲۰۲۱، جایزه بهترین فیلم از فستیوال سابورسیو کرواسی سال ۲۰۲۱ و جایزه بهترین فیلمبردار سال آسیا برای مسعود امینی‌تیرانی.

علی باقری، فرخ نعمتی، مهدیه نساج، تورج الوند، مجید فرهنگ، ناصر علاقمندان، راضیه ایرانی، نرگس امینی، محسن یگانه، مهتاب خوش‌منش، شقایق آقازاده، اهورا بهرامی، پارسا و ارشا سبحانی، برسام بهرامی، مینا سرقره در این فیلم بازی کرده‌اند.

لیست عوامل فیلم سینمایی «دشت خاموش» عبارتند از مدیر فیلمبرداری: مسعود امینی‌تیرانی، مشاور کارگردان: ناهید عزیزی صدیق، تدوین: سارا یاوری، طراح صحنه و لباس: جاوید جاویدنیا، مدیر صحنه: سپیده بلون و بهادر زندی، طراحی و ترکیب صدا: حسن مهدوی، مدیر صدابرداری: وحید رضویان، طراح گریم: نوید میرالی، فیلمبردار: حسن لشکری، مدیر برنامه‌ریزی: پویان درزی، دستیار کارگردان: مسعود قدسی، آهنگساز: فواد قهرمانی، مدیر تولید: فربد صوفی، منشی صحنه: مهران رضائی، تصحیح رنگ: سامان مجدوفائی، جلوه‌های ویژه بصری: علی ابراهیمی، مجریان طرح: محمود بهرامی، علیرضا میرزایی، جانشین تهیه‌کننده: هادی معصومی، مدیران تدارکات: مجید بختیاریان، هادی جهانبخش، طراح پوستر: احسان برآبادی، عکاس و تصویربردار پشت صحنه: پرسا بشیری و مشاور رسانه‌ای: نغمه دانش آشتیانی.