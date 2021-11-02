به گزارش خبرنگار مهر، عباس مقتدایی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی اظهار داشت: روزی نیست که حقوق اساسی ملت در جلسات مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گیرد و باید شأن نمایندگان مجلس از سوی هیئت رئیسه حفاظت و حراست شود.

وی ادامه داد: مگر مجلس صدای ملت نیست؟ مگر ما زبان گویای ملت نیستیم؟ ما مقتدرانه از شرف ملت در مجلس حراست می‌کنیم و وظیفه هیئت رئیسه مجلس آن است که اقدامات مجلس را به موقع اطلاع‌رسانی کند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس تصریح کرد: برای مثال امروز نمایندگان درباره ضرورت ساماندهی وضعیت بورس فریاد زدند و گفتند که «اموال مردم کجاست و باید بازار سرمایه به وضعیت با ثباتی برسد».

مقتدایی افزود: ما قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را به تصویب رساندیم، درباره گرانی قبوض آب و برق به دولت تذکر دادیم و پیگیر مطالبات اصلی مردم هستیم.

وی تأکید کرد: متأسفانه اقدامات مجلس به صورت برنامه‌ریزی شده برای افکار عمومی توضیح داده نمی‌شود و مردم مطالباتی دارند که باید این مطالبات را از بخش اجرایی داشته باشند چرا که بسیاری از مصوبات مجلس اجرایی نمی‌شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: تقاضای ما از هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی آن است که مردم را در جریان اقدامات نمایندگان قرار دهند چرا که بسیاری از مردم اطلاع دقیقی از عملکرد نمایندگان مجلس ندارند.