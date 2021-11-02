به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم قنبرزاده امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران در سخنانی از مصدومیت «علی لشنی» محیط بان پناهگاه حیات وحش سفید کوه ازنا به علت سانحه تصادف در حین انجام مأموریت خبر داد و گفت: «علی لشنی» حین انجام مأموریت در سطح حوزه استحفاظی به علت سانحه تصادف از ناحیه سر دچار مصدومیت شد و راهی بیمارستان شد.

وی اظهار داشت: این محیط بان که با موتور سیکلت سازمانی مشغول گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی بود به علت برخورد یک دستگاه پراید با وی از ناحیه سر و قسمت‌های داخلی دچار مصدومیت شد.

رئیس پناهگاه حیات وحش سفید کوه ازنا گفت: خوشبختانه با تلاش کادر درمان بیمارستان امام علی (ع) ازنا، مراقبت‌های اولیه و درمانی به موقع انجام گرفت و حال عمومی این محیط بان زحمتکش رضایت بخش است.