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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۲:۱۹

رئیس پناهگاه حیات وحش سفید کوه ازنا خبر داد؛

مصدومیت محیط‌بان لرستانی حین انجام ماموریت

مصدومیت محیط‌بان لرستانی حین انجام ماموریت

ازنا- رئیس پناهگاه حیات وحش سفید کوه ازنا مصدومیت «علی لشنی» محیط‌بان این پناهگاه حیات وحش به علت سانحه تصادف حین انجام مأموریت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم قنبرزاده امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران در سخنانی از مصدومیت «علی لشنی» محیط بان پناهگاه حیات وحش سفید کوه ازنا به علت سانحه تصادف در حین انجام مأموریت خبر داد و گفت: «علی لشنی» حین انجام مأموریت در سطح حوزه استحفاظی به علت سانحه تصادف از ناحیه سر دچار مصدومیت شد و راهی بیمارستان شد.

مصدومیت محیط‌بان لرستانی حین انجام ماموریت

وی اظهار داشت: این محیط بان که با موتور سیکلت سازمانی مشغول گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی بود به علت برخورد یک دستگاه پراید با وی از ناحیه سر و قسمت‌های داخلی دچار مصدومیت شد.

مصدومیت محیط‌بان لرستانی حین انجام ماموریت

رئیس پناهگاه حیات وحش سفید کوه ازنا گفت: خوشبختانه با تلاش کادر درمان بیمارستان امام علی (ع) ازنا، مراقبت‌های اولیه و درمانی به موقع انجام گرفت و حال عمومی این محیط بان زحمتکش رضایت بخش است.

کد مطلب 5342008

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    نظرات

    • IR ۱۵:۲۸ - ۱۴۰۰/۱۰/۱۵
      0 0
      پاسخ
      در روستای باغموری تلفن همراه به هیچ عنوان آنتن نمی‌دهد چندین ساله که مسؤلین مربوط قول روزهای آینده را میدهند و هیچ اقدامی نشده خانوار زیادی که در قسمت منبع آب زندگی میکنند ن آنتن تلفن همراه دارند ن اینترنت

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