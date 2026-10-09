آمریکا در دستیابی به اهداف خود علیه جمهوری اسلامی ایران ناکام ماند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی در خطبه‌های نماز جمعه ساری، بااشاره به تحولات منطقه‌ای و جنگ تحمیلی آمریکا، علیه ایران اسلامی گفت: آمریکا و اسرائیل در دستیابی به اهداف خود علیه جمهوری اسلامی ایران ناکام مانده است.

وی با قدردانی از تلاش‌های نیروهای انتظامی در برقراری امنیت، به پیام قدردانی مقام معظم رهبری از این نیروها اشاره کرد و گفت: امنیت از سرمایه‌های ارزشمند جامعه است و فداکاری نیروهای انتظامی و شهدایی که در این مسیر تقدیم شده‌اند، شایسته قدردانی است.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با اشاره به شهادت امیرحسین قاسمی و دو شهید جوان در استان، از حضور مردم در مراسم وداع و تشییع پیکر این شهدا قدردانی کرد و افزود: همراهی مردم مایه تسلی خانواده‌های شهداست و حمایت‌های مردمی می‌تواند به تقویت توان و موفقیت نیروهای انتظامی در انجام مأموریت‌هایشان کمک کند.

آیت الله محمدی لائینی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام جامعه اظهار کرد: فارغ از طیف‌ها و سلیقه‌های سیاسی و فرهنگی، باید در برابر دشمن با وحدت و همدلی ایستادگی کنیم و به‌جای برجسته کردن اختلاف‌ها، بر نقاط اشتراک تمرکز داشته باشیم.

وی با بیان اینکه دوقطبی‌سازی جامعه به هر بهانه‌ای به انسجام ملی آسیب می‌زند، خاطرنشان کرد: حفظ وحدت و یکپارچگی، به‌ویژه در شرایط حساس، ضرورتی اساسی است.

خودافزایی؛ مسئولیتی در همه ابعاد زندگی

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر موضوع خودافزایی در پیام آغاز سال تحصیلی، گفت: انسان باید همواره در زمینه دانش و آگاهی، مهارت‌ها، اخلاق و معنویت رشد کند و وضعیت امروز او نسبت به گذشته بهتر باشد.

وی افزود: هر فرد باید عملکرد خود را ارزیابی کند و ببیند تا چه اندازه در کاهش گناه، افزایش اعمال نیک، ارتقای معرفت و بهبود روابط اجتماعی موفق بوده است؛ زیرا پیشرفت در ابعاد مختلف زندگی، از مسئولیت‌های مهم هر انسان به شمار می‌رود.

آیت الله محمدی لائینی با اشاره به کاهش زاد و ولد و پایین آمدن نرخ ازدواج، مسئله جمعیت را از موضوعات مهم و نیازمند توجه جدی در مازندران دانست.

وی با اشاره به کاهش تعداد دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی در مقایسه با سال گذشته، این روند را هشداری برای توجه بیشتر به مسئله جمعیت عنوان کرد و خواستار جدی گرفتن این موضوع شد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران همچنین بر ضرورت احترام به سالمندان تأکید کرد و گفت: سالمندان می‌توانند متناسب با توانایی‌های خود در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی مشارکت داشته باشند و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آنان باید در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

صرفه‌جویی در انرژی و اصلاح الگوی مصرف

وی با اشاره به روز جهانی صرفه‌جویی و اصلاح الگوی مصرف، بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی، به‌ویژه با نزدیک شدن به فصل سرما، تأکید کرد و گفت: باید با صرفه‌جویی و مصرف صحیح، برای شرایط احتمالی محدودیت در تأمین گاز آمادگی داشته باشیم.

آیت الله محمدی لائینی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به روایتی درباره نقش نگین انگشتر حضرت موسی(ع) و حضرت عیسی(ع)، بر اهمیت صبر و صداقت در زندگی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه صبر و راستگویی از صفات برجسته اخلاقی هستند، اظهار کرد: انسان باید در زندگی صبر و تحمل داشته باشد و همواره راست بگوید؛ چراکه صداقت عامل نجات و پایداری در مسیر درست است.

وی با اشاره به موضوع تنگه هرمز، آن را از جمله مؤلفه‌های بازدارندگی غیرهسته‌ای توصیف کرد و گفت: به اعتقاد وی، مدیریت این گذرگاه راهبردی از دستاوردهای مهم ایران در تقابل با آمریکا بوده است.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران همچنین با استناد به اظهارات منتسب به یک افسر اطلاعاتی سابق آمریکا، مدعی شد که واشنگتن نتوانسته است به اهداف مورد نظر خود در زمینه تنگه هرمز، برنامه هسته‌ای ایران، توان موشکی و تغییر ساختار سیاسی کشور دست یابد.

وی در پایان با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران تسلیم فشارهای آمریکا نخواهد شد، برای موفقیت رزمندگان، شادی روح شهدا، تعجیل در فرج امام زمان(عج) و حفظ کشور و نظام از خطرات دعا کرد.