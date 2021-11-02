به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه یوم الله ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی اعلام کرد که اجتماع بزرگ مردم همیشه در صحنه تبریز روز پنج شنبه سیزدهم آبان رأس ساعت ۱۰ صبح در سنگ فرش محوطه باز مصلی اعظم امام خمینی (ره) تبریز برگزار می‌شود.

گفتنی است حجت الاسلام آل هاشم نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز سخنران این مراسم است.

همچنین این تجمع مردمی در سراسر شهرهای استان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی برگزار می‌شود.

یوم‌الله ۱۳ آبان یادآور سه رویداد مهم و سرنوشت‌سازی است که هریک از این فرازها نقطه عطفی است در تاریخ پرفراز و نشیب انقلاب اسلامی و یکی از افتخارات این روز، تسخیر لانه جاسوسی ام‌الفساد بزرگ آمریکای جنایتکار به دست جوانان و دانشجویان انقلابی و شجاع که با ایمان راسخ به وعده تخلف ناپذیر حضرت حق جل شأنه، جسارت و همیت برخواسته از عقلانیت ملت به پاخواسته و ظلم‌ستیز ایران اسلامی را به نمایش گذاشتند.