استکبار ستیزی سبب پویایی انقلاب اسلامی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی ظهر سه شنبه در مراسم اختتامیه فاز اول طرح اندیشه تمدن ساز در ساری با گرامیداشت روز ملی استکبارستیزی، حرکت انقلابی حضرت امام راحل، روح انقلاب و حضور مردم را سبب پویایی انقلاب اسلامی دانست.

وی با اشاره به اینکه متأسفانه دنیای کنونی به شرک اکبر مبتلا شده است، افزود: در گذشته به جای خداوند مردم سنگ و چوب و ستاره را می‌پرستیدند ولی امروز متأسفانه انسان را جایگزین خداوند کرده‌اند که نوعی شرک اکبر است.

وی با عنوان اینکه همچنین انسان به علم خود غره شده است، افزود: این درحالی که انسان همیشه محتاج خداوند و هدایت است زیرا در این نظام هستی پست خالق و بنده وجود دارد و انسان باید بندگی کند.

امام جمعه ساری با تاکید براینکه لیبرالیسم فقط از آزادی حرف می‌زند، گفت: آزادی از خداوند ضد ارزش است زیرا انسان باید همواره بنده باشد.

حجت الاسلام اسلامی مسئول نهاد رهبری در دانشگاه آزاد مازندران نیز با دنیای امروز نیازمند مفاهیم و مبانی جدید است، گفت: مدیریت بر جامعه اسلامی نیازمند تدوین راهبردهایی است.

وی گفت: تعمیق ارزش‌ها در جان و دل جامعه پیش نیاز شکل گیری تمدن اسلامی است در حالی که انسان گراها و انسان مدارها در حال ترویج پوچ گرایی و نهیلیسم هستند.

وی با اشاره به اینکه تمدن غرب به رغم همه پیشرفت‌ها نمی‌تواند نیازهای انسان را تأمین کند، افزود: این درحالی که بشر به اندیشه و باورهای الهی اعتقاد دارد و ولایی بودن در یک جامعه لازمه تمدن سازی است.