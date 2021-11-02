میزان اثربخشی واکسن های کرونا/جزئیات تولید واکسن ایرانی آنفلوانزا

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مساعد، در حاشیه جلسه کمیته علمی کووید ١٩ در جمع خبرنگاران، گفت: مطالعات بالینی واکسن‌ها در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور انجام و بحث اثربخشی و عوارض واکسن‌های مصرف شده بررسی شد. بر این اساس تمام واکسن‌هایی که وارد کشور شدند، اثربخشی داشتند و این اثربخشی قابل قبول بوده است و واکسن‌ها می‌توانند ایمنی مناسب جمعی ایجاد کنند.

وی افزود: میزان عوارضی که از واکسن‌ها گزارش شد نسبت به ابتلا کم بود و واکسن‌ها در کمتر از یک درصد افراد واکسینه شده دچار عارضه شدید ناشی از تزریق شدند که این عدد قابل مقایسه با ابتلا به کرونا نبود.

مساعد ادامه داد: میزان تولید آنتی بادی‌ها سطوح مختلفی دارد و هنوز دنیا نمی‌تواند سطح آنتی بادی اثربخش را اعلام کند و میزان تولید حداقلی آنتی بادی در ١٠٠ درصد افراد واکسینه شده چه با تولید داخل و چه وارداتی صورت گرفته بود.

وی درباره واکسن ایرانی آنفلوانزا گفت: بیش از ٢ سال است که بر روی واکسن ایرانی آنفلوانزا کار شده و سال گذشته در جریان داوری‌ها مجوز صادر نشد تا مطالعات تکمیل شود و مطالعه را در جمعیت ۱۰۰۰ نفره انجام دادند و در نهایت این واکسن مجوز مصرف گرفت. تزریق واکسن آنفلوانزا ارتباطی با ابتلا به کووید ۱۹ ندارد اما در جمعیت خاص افراد بالای ۶۵ سال و بیماران زمینه‌ای و…، توانسته میزان ابتلا و بستری به دنبال بیماری‌های تنفسی را کاهش دهد، اما ارتباطی با بستری و ابتلا به کرونا ندارد.

وی ادامه داد: واکسن ایرانی آنفلوانزا در مطالعه کارآزمایی بالینی با نمونه خارجی مقایسه شد و پس از قطعیت ایمنی و اثربخشی در مقایسه با نمونه خارجی تاییدیه برای مصرف در داخل کشور را گرفت.

مساعد اظهار کرد: درمورد واکسن کووپارس و فخرا مطالعه با پلاسیبو را حذف کردیم و مطالعه را مقایسه با تزریق سینوفارم ادامه دادیم. درمورد واکسن نورا هم فاز سوم را به صورت مطالعات بوستر دز پیش خواهیم رفت. واکسن نورا با توجه به پلتفرم پروتئینی که دارد مقرر شد به عنوان بوستر دز در صورت مطلوب بودن نتایج فاز دوم در فاز ۳ کارآزمایی بالینی به ١٠ هزار نفر تزریق شود.

وی ادامه داد: ما دستورالعمل طراحی کردیم که واکسنی می‌تواند وارد کارآزمایی بالینی کودکان شود که ایمنی واکسن در حداقل ١۵ هزار نفر بزرگسال ثابت شده باشد و ما از نتایج آن اطمینان حاصل کرده باشیم و بعد از آن وارد مطالعه زیر ۱۸ سال می‌شود و در صورتی می‌تواند وارد مطالعه زیر ۱۲ سال شود که مطالعه زیر ۱۸ سال را تمام کرده باشد.

عضو کمیته علمی کشوری کووید ۱۹ تاکید کرد: از طرفی دستورالعمل طراحی کردیم تا واکسن‌هایی که در بیش از ١٠ هزار نفر تزریق شده‌اند به عنوان بوستر دز تزریق شوند و واکسن فخرا و کووپارس می‌توانند برای دز بوستر کارآزمایی بالینی ارائه کنند و واکسن نورا به عنوان بوستر دوز (با رعایت شرایط درن ظر گرفته شده) استفاده خواهد شد.

مساعد بیان کرد: وقتی سبد واکسیناسیون داخلی گسترده است باید به هر واکسن مسیر مشخصی بدهیم تا بتوان مشکلات مختلف کشور را برطرف کرد.

وی افزود: واکسن اسوید هم پروتکل فاز یک را داده است و منتظر هستیم کمیته اخلاق مجوزش را صادر کند تا مطالعه آن آغاز شود. واکسن اکتورکو هم تولید شده است و اطلاعات آن برای شرکت گامالیا صادر شد و بعد از تایید آنها برای غذا و دارو ارسال می‌شود.

مساعد افزود: واکسن سینوفارم و پاستوکووک در مصرف گروه سنی بالای ۳ سال تاییدیه گرفتند و مشخص شد فعلاً در رده سنی ۱۲ تا ۱۸ تزریق شود و در مراحل بعد رده سنی کاهش می‌یابد. هر هفته بر اساس میزان واکسیناسیون کشوری، کمیته واکسیناسیون تصمیم می‌گیرد تا چقدر سن تزریق را کاهش دهد.

وی تاکید کرد: تا این لحظه عارضه جدی از تزریق واکسن به نوجوانان نداشتیم. واکسن پاستور برای بزرگسالان ۳ دزی و برای اطفال دو دزی است. همانطور که در بزرگسالان سبد واکسیناسیون متنوع است سعی کردیم در کودکان هم چنین باشد و از این رو پاستوکووک هم اضافه شد.