دستاوردهای حاصل از طرح های تاریخ شفاهی ورزش ایران رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، در این مراسم که امروز سه شنبه در محل آکادمی ملی المپیک برگزار شد سید رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک، خانم طاهره طاهریان نایب رئیس کمیته ملی المپیک، کیکاوس سعیدی دبیرکل، علی نژاد معاون وزیر ورزش، نصرالله سجادی مشاور رئیس کمیته، قراخانلو، خانم فاطمه هاشمی، عبدالحمید احمدی، جمعی از اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک، مهندس علی آبادی، دکتر فرهادی زاد، ژاله فرامرزیان، سپیده گلیجانی مقدم مدیر موزه ملی ورزش المپیک و پارالمپیک، پیمان فخری رئیس مرکز نظارت بر تیم های ملی و سرپرست کاروان ایران به بازی های آسیایی ۲۰۲۲، برخی از روسای فدراسیون های ورزشی، اعضای شورای سیاست گذاری تاریخ شفاهی ورزش ایران و جمعی از پیشکسوتان ورزش کشور و اصحاب رسانه حضور داشتند.

در ابتدای این مراسم دکتر صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک گفت: خداوند را شاکریم که توفیق داد تا در این فضای مقدس میزبان انسان های شریفی که حق بزرگی بر گردن ایران زمین دارند، باشیم. خداوند را شاکریم که برای اولین بار در تاریخ ورزش ایران از اقدام جدیدی که ثابت می کند ورزش ایران دارای تاریخ و قدمت است رونمایی می کنیم.

وی افزود: از بزرگانی که در ورزش ایران زیست کردند و غرور را برای ایرانیان به ارمغان آوردند، از پیشکسوتانی چه آنان که در این مجلس هستند و چه عزیزانی که حضور ندارند و حتی از بین ما رفتند عذرخواهی می کنیم که قصور داشتیم چرا که این حرکت باید یک قرن قبل آغاز می شد و امروز به مقصد می رسید اما با تمام این دغدغه ها خوشحالیم و خدا را شاکریم که امروز آغاز این کار بزرگ است.

صالحی امیری تاکید کرد: ما دچار قصور و تقصیر شدیم بزرگان خودمان را فراموش کرده بودیم، بسیاری از این عزیزان از بین ما رفتند و ما هیچ صدایی از آنان ثبت و ضبط نکردیم.

وی گفت: حرکتی که آغاز شد برنامه دار و استراتژیک است و تمام تلاش کمیته ملی المپیک و پارالمپیک و فدراسیون ها و همه بر این بود که به این سئوال که تاریخ ورزش ایران کدام است و تبار ورزش ایران چیست؟، پاسخ داده شود.

رئیس کمیته ملی المپیک ادامه داد: اگر این بزرگان امروز غرور و غیرت را ایجاد کردند چطور باید شناخته شوند به همین منظور و با این هدف موزه ورزش را راه اندازی کردیم و حدود ۲۰۰۰ آثار را که شما عزیزان تقدیم کردید در موزه قرار داده شد و این موزه متلعق به ملت ایران است.



وی گفت: در ادامه این هدف نیز بانک اطلاعات ورزشی را راه اندازی کردیم و از این پس هرکس در هر نقطه جغرافیا اراده کند به سند و عکس ورزش ایران دسترسی خواهد داشت.

رئیس کمیته ملی المپیک ادامه داد: حرکت سوم امروز رونمایی از تاریخ شفاهی ورزش ایران است. فرهنگ ایرانی اصولا مکتوب نیست و در سینه بزرگان محفوظ شده است. اگر یک پیشکسوت از میان ما برود دریایی از اطلاعات را با خود می‌برد، سینه آنها دریایی از اطلاعات است که باید حفظ شوند.

صالحی امیری گفت: همه مدیران، مسئولان ورزش که حتی برخی از این عزیزان که در این جمع حضور ندارند در این راه از گذشته تا به امروز ما را کمک و همراهی کردند و از همه آنان قدردانی می کنیم.

وی افزود: این کار براساس یک متالوژی علمی است که یک سال برای آن زمان گذاشته شد. مفهوم تاریخ شفاهی این است که مجموعه‌ای از گنجینه افراد را با عکس و فیلم تبدیل کنیم تا ما را به آینده وصل کند و از گذشته مطلع شویم. بعنوان مثال آقای حسین کلانی که عنوان کتابش سرطلایی است هم در تاریخ ایران ماندگار شد هم به نسل های بعدی گره خورده است. متاسفانه پیش از این ما در زمینه ثبت آثار قهرمانان غفلت کردیم.

رئیس کمیته ملی المپیک ادامه داد: ما از یک انقطاع تاریخی جلوگیری کردیم . موزه آغاز شد، تندیس ها را آماده کردیم و به زودی هم از سایر تندیس ها رونمایی می کنیم و در آینده نزدیک از تالار تاریخ مشاهیر فوتبال ایران رونمایی خواهیم کرد و به تدریج از تالارهای بیشتری نیز رونمایی می شود.

وی گفت تمام دانش آموزان، دانشجویان و ملت ایران می توانند از این مجموعه بهره ببرند و درس بیاموزند و اینکه بدانند اگر قهرمانی روی سکو میرود نتیجه سالها تلاش و زحمت است.

وی ادامه داد : تاریخ شفاهی با خاطره شفاهی تفاوت دارد ، خاطره نقل قول یک نفر است اما تاریخ شفاهی توصیف یک پدیده تاریخی از آن حادثه اما از زبان چندین نفر که در آن واقعه حضور داشتند چرا که روایت افراد از وقایع با هم متفاوت است و کار پژوهشگر نیز کشف همین حقیقت از بین روایت های متفاوت است.

صالحی امیری افزود: تعریف تاریخ شفاهی تبیین حقایقی تاریخی در یک مقطع زمانی است . در تاریخ شفاهی ما میخواهیم بعنوان یک رسالت انسانی و وظیفه ملی مسئولیت انعکاس واقعیت ها را به نسل های آینده بپذیریم تا آنان را از سردرگمی نجات دهیم ما با موجی از تاریخ سازی ها و روایت گری های ناصواب روبرو شدیم و باید سره را از ناسره تشخیص دهیم.



وی گفت : کار امروز برای چند قرن آینده ماندگار می شود چرا که براساس متولوژی است و ما در آینده نزدیک، کتابخانه و فیلم های بسیاری در این گنجینه که نامش به واقع گنجینه تاریخ شفاهی ایران است قرار خواهیم داد . جامعه باید با سرمایه خودش آشنا شود و با صدا و سیما نیز هماهنگ کردیم و قرار است این ها را نشان دهد، باید به جای اسطوره های غربی ، اسطوره های خودمان را معرفی کنیم و فیلم بسازیم همچنین کارگردانان و فیلمسازان نیز باید از اسطوره های ورزشی خودمان برای فیلم استفاده کنند.

رئیس کمیته ملی المپیک افزود: از اعضای شورای سیاست گذاری، خانم طاهریان بانوی اول ورزش ایران، دکتر عبدالحمید احمدی، دکتر نصرالله سجادی، دکتر قراخانلو، دکتر شهرزاد کردبچه ، دکتر تابع دبیرکل و همه عزیزان تقدیر و تشکر میکنیم.

صالحی امیری در پایان تاکید کرد: به زودی با اتفاقات جدیدی روبرو می شوید و مشخص می شود که ورزش کهن ایران چه تاریخی دارد و موزه ملی ورزش باید در میان ۲۳ موزه جهان جای بگیرد و به طور حتم بعد از موزه لوزان ، موزه ملی ورزش ایران در دنیا بزرگترین خواهد شد.

در ادامه خانم طاهریان ضمن خوشامدگویی اظهار کرد: خداوند را شاکرم که توانستم آنچه در ورزش زنان بعد از انقلاب رخ داده است را بازگو کنم.

وی تاکید کرد: هیچ حوزه ای در بخش زنان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به اندازه ورزش زنان فعال نبوده است، یکی از این فعالیت ها و اقدامات بزرگ در این زمینه تشکیل فدراسیون زنان بود و همانطور که در ایران کار جدیدی بود بعنوان الگویی برای سایر کشورها در خارج از ایران نیز محسوب می شد که همه از آن استقبال کردند.

وی افزود: از دکتر صالحی امیری که بانی و بنیانگذار این کار بزرگ و از اعضای شورای سیاست گذاری، دکترقراخانلو، دکتر سبطی و همه عزیزان تشکر و قدردانی میکنم.

در پایان مراسم امروز ضمن رونمایی از دستاوردهای طرح های تاریخ شفاهی ورزش ایران از اعضای شورای سیاست گذاری تاریخ شفاهی ورزش ایران، (دکتر نصرالله سجادی، دکتر قراخانلو،دکتر شهرزاد کردبچه، محمد تابع، غلامرضا عزیزی،دکتر حسین سبطی،دکتر عبدالحمید احمدی، دکتر غلامحسین شعبانی، دکتر حبیب الله اسماعیلی، محمود عبدالهی، مریم فریدار، سارا مهرین پور، ) نویسندگان، پیشکسوتان (دکتر مهین فرهادی زاد، خانم طاهره طاهریان، محمدخادم حقیقت، آلبرت کوچویی، منوچهر زندی، حسن حبیبی، حسین کلانی، نادر لطیفی، فرامرز ظلی)و دارندگان ۹ عنوان کتاب تاریخ شفاهی ورزش ایران تقدیر شد.