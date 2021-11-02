اماکن تاریخی فارس توسط هیات امنا اداره شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی ایمانیه در دیدار با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به بررسی و تبادل نظر موضوع طرح ۵۷ هکتاری توسعه حرم مطهر شاهچراغ (ع) پرداخت.

همچنین تفویض اختیارات به استان‌ها در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از دیگر موضوعات مورد بحث در این نشست بود.

استاندار فارس در این دیدار خواستار افزایش اختیارات استانی برای معرفی سرمایه گذاران حوزه گردشگری و متقاضیان فعالیت در حوزه صنایع دستی به بانک‌ها به منظور دریافت تسهیلات شد.

به اعتقاد ایمانیه، تفویض اختیارات فعالان این حوزه و سرمایه گذاران بدون نیاز به حضور در تهران، روند اداری امور را در شیراز انجام داده و تسهیلات مورد نظر را دریافت می‌کنند.

او با اشاره به اینکه بیش از ۴۰ سال از آغاز عملیات اجرایی موزه پاسارگاد گذشته است، از وزیر میراث فرهنگی خواست، مسئولان استانی را برای تکمیل هر چه سریع‌تر این پروژه همراهی کنند.

تشکیل هیئت امنا برای اماکن تاریخی استان از جمله تخت جمشید، آرامگاه حافظ، آرامگاه سعدی، پاسارگاد و … از دیگر مواردی بود که استاندار فارس در دیدار با وزیر میراث فرهنگی به آن پرداخت و با تاکید وزیر میراث فرهنگی مقرر شد این موضوع در شورای معاونین وزرات خانه بررسی شود تا در صورت نبودن مغایرت قانونی این هیئت‌های امنا برای اماکن تاریخی استان تشکیل شود.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین با تاکید بر اینکه این وزارت خانه به فارس نگاهی راهبردی دارد، اظهار کرد: موفقیت کشور در حوزه گردشگری را در گرو موفقیت استان فارس و جذب سرمایه گذار در این حوزه در استان فارس می‌دانیم.