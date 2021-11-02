خودروی رهاشده در میامی حاوی ۳۲ شی عتیقه بود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی استان سمنان، سید محمدصادق رضویان با بیان اینکه ۳۲ قلم شیء تاریخی دوره اسلامی از یک دستگاه خودروی رهاشده در این شهرستان کشف شد، تاکید کرد: این اشیای تاریخی با تلاش نیروهای یگان حفاظت میراث‌فرهنگی و انتظامی شهرستان میامی از خودروی رهاشده در نزدیکی روستاهای کالپوش کشف شد.

وی افزود: این اشیا که قدمت آن‌ها به دوره اسلامی بازمی‌گردد شامل پایه ستون، کوزه، گلدان و ظروف سفالی است.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی میامی گفت: برابر مواد ۵۵۸ تا ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، هرگونه سرقت، قاچاق اشیای عتیقه، حفاری، کاوش، تجاوز، ایجاد خسارت، تخریب، دخل و تصرف، خرابی و لطمه، تغییر کاربری آثار تاریخی و فرهنگی جرم است و مرتکبین آن علاوه بر جبران خسارت وارده، ضبط اقلام و ابزار کاری به پرداخت خسارت و اعمال مجازات حبس تعزیری حداقل از یک ماه تا ده سال محکوم می‌شوند.

رضویان با بیان اینکه دوست‌داران میراث‌فرهنگی می‌توانند گزارش‌های خود را از طریق تماس با سامانه خبری به شماره ۳۱۷۰۵ اعلام کنند، تاکید کرد: بر اساس ماده ۵۵۹، هرکس اشیا و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی تاریخی را از موزه‌ها و نمایشگاه‌ها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است، سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی که مشمول مجازات حد سرقت نشود، علاوه بر استرداد آن به حبس از ۱ تا ۵ سال محکوم می‌شود.