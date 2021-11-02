به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر عباس زاده در یک گفت و گوی خبری درباره دلایل تورم بالای ۵۰ درصدی آذربایجان شرقی و بالا بودن این نرخ نسبت به سایر استان‌های مرزی در سال جاری بیان کرد: آثار تمامی سیاست‌های پولی و مالی دولت در استان ما نیز دیده می‌شود و این امر یکی از دلایل وجود تورم بالا در استان است.

وی با تاکید بر این‌که تورم بالا در استان دلایل بسیاری می‌تواند داشته باشد، افزود: طی بررسی‌های انجام گرفته پیرامون موضوع تورم، در دنیا چهار نظریه مهم پولی، فشار ناشی از تقاضا، فشار ناشی از هزینه و ساختاری می‌توانند دلایل این مقوله را تشریح کنند.

وی ادامه داد: در نگاه از جنبه نظری ساختاری تورم، می‌توان گفت که آذربایجان شرقی یک استان مرزی است و قطعاً طی شش ماهه اول سال، آمار مسافرت‌ها به قصد خرید به این استان بالا می‌رود در نتیجه عرضه کالا در استان پاسخگوی این حجم از تقاضا نبوده و در تقابل بین عرضه و تقاضا یک شکاف و در نهایت تورم و افزایش قیمت کالاها رخ می‌دهد.

عباس‌زاده در خصوص دلیل دیگر تورم بالا در استان، گفت: تبریز نسبت به سایر کلان شهرهای کشور از مشکل ساختار امکانات حمل و نقل و توزیع کالا رنج می‌برد؛ در مراکز سایر استان‌های بزرگ کشور، میادین و یا مراکز خرید با غرفه‌های مشخصی برای فروش اقلام وجود دارد که در نهایت نظارت مسئولان و بازرسان را آسان‌تر و قیمت‌ها بهتر کنترل می‌شوند اما در تبریز اینگونه نیست و در بحث نظارت بر قیمت‌ها مشکل داریم.

وی با اشاره به افزایش قیمت عوامل تولید، افزود: با بالا رفتن فشار قیمت عوامل تولید نیز، شاهد افزایش شاخص قیمت تولیدکننده و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده‌ی کالاها می‌شویم.

وی خاطرنشان کرد: برخی از اقلامی که هم استانی‌های عزیز نسبت به سایر استان‌ها بیشتر مصرف کرده و این اقلام در محاسبه شاخص تورم نیز به کار گرفته می‌شود، اقلام گران و با قیمت بالا هم‌چون گوشت هستند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی گفت: استان‌های مرزی اغلب به دلیل تردد مسافران با تورم بالا مواجه هستند. از جمله استان ایلام که همواره دارای نرخ تورم بالا و حتی رتبه نخست در این خصوص بوده، زیرا اقتصاد این استان ضعیف و جوابگوی تقاضای بالای کالاها نیست.